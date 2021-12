Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis przyznał we wtorek, że trwają prace nad uruchomieniem funduszy dla Polski, ale "jest mało prawdopodobne", że zostaną one zakończone w tym roku.

Rząd deklaruje likwidację Izby Dyscyplinarnej

Chodzi o 23 mld zł zaliczki, które Polska ma otrzymać w ramach KPO. To pieniądze na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym epidemią COVID-19. Większość państw UE już otrzymała pierwsze transze. Na pieniądze wciąż czekają m.in. Polska, Węgry i Bułgaria.



KE uzależnia wypłatę środków dla Polski od likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki deklarował w połowie października podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że Izba zostanie zlikwidowana, jednak dotychczas to się nie stało. Rząd przekonuje, że trwają w tej sprawie prace legislacyjne.



Jak przekonuje europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, Polska nie otrzyma unijnej zaliczki. - Z moich źródeł w Brukseli wynika, że już nie ma czasu na wypełnienie obietnicy Kaczyńskiego i Morawieckiego, także tej złożonej w październiku w mojej obecności wobec Ursuli von der Leyen (szefowej KE - red.), że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. Znowu skłamał, więc pieniędzy nie będzie - mówił w środę w TVN24.

"Nie ma żadnej decyzji"

Źródła Interii w Kancelarii Premiera podają jednak, że "jeszcze nie ma żadnej decyzji" w tej sprawie.



Rząd jest przekonany, że unijne środki trafią do Polski. - Te pieniądze należą się Polsce i wcześniej czy później je otrzymamy. Na dniach powinno się okazać, czy zaliczkę otrzymamy niedługo czy później, np. za pół roku. Rozczarowuje nas postawa KE, gdyż wysuwane żądania są pozatraktowe - mówił na początku grudnia w rozmowie z Interią szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski.



Krajowy Plan Odbudowy

Przyjęcie KPO przez Komisję Europejską jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach): odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Resort funduszy i polityki regionalnej podaje, że zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W momencie składania KPO do Komisji Europejskiej Polska wnosiła o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.