​KE chce wycofania wniosku premiera z Trybunału Konstytucyjnego

Priorytety UE w dobie pandemii

Komisja Europejska skierował do Polski list ws. wniosku, jaki do Trybunału Konstytucyjnego złożył Mateusz Morawiecki. Domaga się wycofania dokumentu, argumentując m.in. że budzi on "obawy w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności". Premier w liczącym 129 stron wniosku do TK zwrócił się o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty w nim zawarte sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP