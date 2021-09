Jacek Sasin o wniosku KE: Nie do takiej Unii Europejskiej wstępowaliśmy

Priorytety UE w dobie pandemii

Wicepremier Jacek Sasin odniósł się do wniosku o nałożenie kar finansowych na Polskę, który Komisja Europejska złożyła do TSUE. Polityk oświadczył, że był nim zdumiony, a Polska "nie odpuści, bo musi bronić suwerenności". - Nie do takiej Unii Europejskiej wstępowaliśmy - powiedział.

