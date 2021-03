Na razie nie ma żadnych wskazań, by odnotowane zakrzepy krwi miały związek ze stosowaniem preparatu AstraZeneca - oświadczyła szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cooke.

Reklama

Zdjęcie Szczepionka AstraZeneca /AFP

- Wiemy, że corocznie wiele tysięcy osób ma zakrzepy krwi wywołane różnymi przyczynami - przekazała Cooke. - Liczba stanów zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych ludzi nie wydaje się wyższa, niż w przypadku całej populacji - argumentowała.

Reklama

- Jeśli szczepione są miliony ludzi, to jest nieuchronne, że pojawiają się rzadkie i poważne incydenty chorób (...) po szczepieniu. Naszą rolą jest, aby zapewnić, że podejrzane reakcje są szybko analizowane by odpowiedzieć na pytanie, czy to efekt uboczny szczepionki czy koincydencja - oznajmiła.





Jak zaznaczyła szefowa Europejskiej Agencji Leków, zyski płynące ze szczepienia preparatem AstraZeneca znacząco przewyższa ewentualne ryzyko związane z zaszczepieniem.

Cooke oświadczyła, że agencja przygląda się wszystkim szczepionkom i wywołanymi przez preparaty niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. - Wygląda na to, że liczba przypadków jest podobna na całym świecie, ale to zostanie już ocenione przez agencję - powiedziała.

Zapytana o decyzję państw, które zawiesiły stosowanie szczepionki AstraZeneca, Cooke odpowiedziała, że leży to w gestii rządów. - Decyzje te podejmowane są na poziomie narodowym - zaznaczyła dodając, że Europejska Agencja Leków będzie koncentrowała się na naukowym sprawdzeniu preparatów i "przeanalizuje" każdy przypadek NOP.

Cooke wykluczyła również możliwość, że niepożądane odczyny poszczepienne mają związek z jedną partią preparatu AstraZeneca. - Otrzymując kolejne sygnały z Europy widzimy, że to nie jest kwestia jednej partii szczepionki - oceniła.