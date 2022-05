Scholz złożył taką deklarację przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, na którym jednym z tematów będzie szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji.

- Wszystko, co słyszę, brzmi tak, jakby mogło dojść do konsensusu - i prędzej czy później to nastąpi - powiedział dziennikarzom kanclerz Niemiec. Wyraził również nadzieję, że UE nadal będzie zjednoczona w swojej reakcji wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Węgry przeciwne sankcjom na ropę

Tymczasem Polska Agencja Prasowa poinformowała, że poniedziałkowe spotkanie w Brukseli ambasadorów państw członkowskich UE w poszukiwaniu kompromisu w sprawie nałożenia sankcji na rosyjską ropę, zakończyło się bez przełomu. Nałożenia sankcji na rosyjską ropę nie akceptują Węgry.

- Węgry wysuwają kolejne postulaty m.in. dotyczące środków unijnych na modernizację ich sektora energetycznego. Chcą, żeby do takiej modernizacji doszło jak najszybciej. Trudno jednak w decyzji o nałożeniu unijnych sankcji umieścić zapisy dotyczące modernizacji sektora energetycznego na Węgrzech. Budapeszt mówi jednak, że nie jest w stanie zaakceptować propozycji w obecnym kształcie. Prezydencja francuska w UE i Komisja Europejska stają na głowie, by wprowadzić zapisy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Węgier - przekazało unijne źródło dyplomatyczne.

Na niedzielnym spotkaniu ambasadorów państw UE w Brukseli, Węgry zwróciły się już nie tylko o wyłączenie z sankcji dostaw ropy rurociągami, ale również tankowcami.

KE przedstawiła nową propozycję

Wcześniej Komisja Europejska i prezydencja francuska w UE przedstawiły w weekend nową propozycję, dotyczącą nałożenia sankcji na ropę z Rosji, która ma przełamać dotychczasowy brak porozumienia wśród krajów UE. Najważniejszą zmianą jest to, że sankcje ograniczałyby się do ropy transportowanej drogą morską.

Zgodnie z najnowszym projektem konkluzji szczytu UE, o którym wcześniej pisała PAP, Rada Europejska ma zgodzić się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami.