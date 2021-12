Polska Mateusz Morawiecki spotka się z unijnym komisarzem i nowym kanclerzem Niemiec

Komisarz Breton spotkał się podczas wizyty w Warszawie także z premierem Mateuszem Morawieckim; rozmawiali m.in. o unijnym rynku wewnętrznym, polityce przemysłowej i cyfrowej.

Szczególnie trudny moment dla Polski

Tusk poinformował na Facebooku, że z unijnym komisarzem rozmawiał "o tym, jak odblokować pieniądze dla Polski". Rozmowę określił jako "ważną".

Jak wynika z informacji PAP, inicjatywa spotkania z Tuskiem wyszła od komisarza Bretona. - To były konsultacje dotyczące tego, jak doprowadzić do spełnienia warunków praworządności. Przewodniczący PO przekonywał, że te pieniądze są bardzo ważne dla Polski, ponieważ moment jest szczególnie trudny ze względu na pandemię i rosnącą inflację - powiedział rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

Polska w tym roku nie ma już szans na to, by otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy, ponieważ Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała Krajowego Planu Odbudowy, który opisuje sposób wydatkowania tych pieniędzy w naszym kraju. Kością niezgody z KE jest kwestia łamania przez Polskę zasad praworządności.

Warunek dla Polski

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - mówiła von der Leyen.

Zarówno prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki zapewniali, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, jednak wciąż nie ma projektu ustawy w tej sprawie.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda potwierdził w zeszłym tygodniu, że jest zgoda co do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. - Jesteśmy gotowi podejmować działania bardzo szybko. W ciągu najbliższych tygodni jesteśmy w stanie przedstawić projekty, które będą tego dotyczyły. Ale w takiej kolejności: po pierwsze porozumienie na poziomie europejskim, zatwierdzenie KPO, a następnie reforma sądownictwa dużo szersza, niż mówi TSUE i KE - poinformował wiceminister. Wskazał, że chodzi m.in. o elektronizację sądownictwa i ułatwienie dostępu obywateli do sądów.

Według Budy pierwsze płatności z KPO mogą trafić do Polski w połowie 2022 roku.