Donald Tusk: Karanie Polaków za to, co robi rząd, byłoby rzeczą nierozsądną

Pytany o ewentualny polexit Donald Tusk ocenił, że "od czasu brexitu UE przeszła od fazy rozszerzania się do fazy krytycznej". - To był sygnał, że obkurczanie się UE jest możliwe - powiedział. Jak dodał, ci, którzy w Wielkiej Brytanii chcieli referendum w sprawie wyjścia "chcieli dobrze".



Polska Poseł PiS Marek Suski: Będziemy walczyć z okupantem brukselskim



- Tego typu katastrofy jak brexit czy ewentualne wyjście Polski z UE to nie dlatego, że ktoś to zaplanował, tylko dlatego, że ktoś nie zaplanował alternatywy. Bardzo wiele nieszczęść wydarzało się dlatego, że ktoś był nieodpowiedzialny, niemądry, był hazardzistą - ocenił.

Według lidera PO partię rządzącą charakteryzuje "nieustanny hazard". - To podważanie sensu bycia w Unii Europejskiej, polskiego interesu i jego w związku z UE ma swoje konsekwencje, nawet jeśli jest to paplanie. Czasem mam wrażenie, że Polską rządzą nieznośne bachory, które są w stanie wypowiedzieć każdą polityczną herezję - powiedział.



- Ryzyka związane z polityką PiS mają podwójny wymiar. Pojawia się wymiar finansowy. PiS jest przejściowym problemem. Wierzę, że możemy zakończyć tę smutną przygodę z rządami PiS. Z tego wynika potrzeba wzajemnej cierpliwości i nienadużywania argumenty, że Polska zostanie ukarana finansowo przez UE - mówił Tusk.



Reklama

"Naciski na rząd"

- Jestem blisko, żeby przekonać te instytucje unijne, żeby odróżniały to co jest złym rządem, a to, co jest Polską i polskim interesem - powiedział. - Wysłuchano moich racji, że karanie Polski i Polaków nie będzie miało sensu - dodał.

Jak ocenił, nie używałby argumentu, że Polska powinna być ukarana finansowo. Jak przekazał, w rozmowach z unijnymi urzędnikami opowiada się za naciskaniem na rząd PiS, ale nie chce, żeby karano finansowo Polaków.



- Karanie Polaków, za to, co robi rząd, byłoby rzeczą nierozsądną. Ostatnia rzecz, która przyjdzie do głowy moim rozmówcom, to wypchnięcie Polski z UE - stwierdził lider PO.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski i Donald Tusk walczą o władzę. Ujawniamy kulisy



Kary finansowe

KE poinformowała we wtorek, że po przeanalizowaniu odpowiedzi władz polskich z 16 sierpnia uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału z 14 lipca i nadal stosuje przepisy, których dotyczy postanowienie, a w odniesieniu do wyroku TSUE z 15 lipca Komisja uważa, że Polska nie podjęła niezbędnych środków w celu jego wdrożenia.

W połowie sierpnia polski rząd skierował do KE pismo, w którym poinformował o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości. Rada Ministrów podkreśliła też, że od czasu przystąpienia Polski do UE to Trybunał Konstytucyjny dokonuje kontroli konstytucyjności prawa unijnego, a polska konstytucja jest w Polsce najwyższym prawem. Rząd zaznaczył też, że "nieefektywność systemu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów jest od wielu lat problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości i jednym z powodów niskiego zaufania do niego w polskim społeczeństwie". "Dlatego Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu" - napisano.

Ograniczenie działalności Izby Dyscyplinarnej

W związku z decyzjami TSUE I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała w lipcu do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu pisma z apelem o podjęcie prac legislacyjnych ws. systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

5 sierpnia Manowska wydała zaś dwa zarządzenia ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej w związku z wyrokiem TSUE z 15 lipca. Zgodnie z decyzją I prezes SN, sprawy dyscyplinarne oraz immunitetowe sędziów trafiają do sekretariatu I prezesa SN, w którym mają być przechowywane na okres obowiązywania zarządzenia. O biegu spraw, które już są w Izbie Dyscyplinarnej, zadecyduje jej prezes lub skład, do którego zostały przydzielone. W przypadku spraw dyscyplinarnych - jak wskazano w zarządzeniach - przepisy mają być stosowane "do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej", jednak nie dłużej niż do 15 listopada tego roku.

W lipcu polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją.