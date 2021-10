Debata w Parlamencie Europejskim. Byli polscy premierzy zabrali głos

Priorytety UE w dobie pandemii Debata w Parlamencie Europejskim. Marek Belka o Mateuszu Morawieckim: Potok kłamstw

We wtorek w PE zorganizowano debatę po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym. Bierze w niej udział premier Mateusz Morawiecki.



Były premier, europoseł S&D Leszek Miller przypomniał, że to jego rząd przeprowadził referendum akcesyjne, w którym 77 proc. Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE. - Odczuwam wielką satysfakcję, że dzisiaj po 18 latach, mimo antyunijnej propagandy, akceptacja dla wspólnoty jest jeszcze większa i sięga 90 proc. - mówił. - W dużym stopniu to sprzeciw wobec antyunijnej władzy, a nie jej akceptacja - dodał.

Leszek Miller w Parlamencie Europejskim: Europejska Polska nie pójdzie tym śladem

- Dzisiaj po raz kolejny usłyszeliśmy, że władze nie dążą do polexitu" - powiedział Miller. - Jeśli padają zaklęcia, że nie ma mowy o wyjściu z Unii, to problem polega na tym, że władza myśli o Unii Europejskiej, której nie ma i nie będzie. Rządzący myślą o unii pieniądza, ale nie o wartości i nie o unii prawa. Myślą o unii, z którą trzeba walczyć, a nie współpracować - ocenił.

Były premier mówił także, że Morawiecki brzmi jak eurosceptyczny deputowany do PE Nigel Farage, który w 2000 roku przepowiadał, że europejskiej superpaństwo zabierze tożsamość i suwerenność narodom i odda ją brukselskim urzędnikom. - 21 lat minęło i nie ma superpaństwa, ale jest za to jest brexit, są też naśladowcy i wyznawcy Farage'a. Jestem pewien, że europejska Polska nie pójdzie tym śladem - przekonywał Miller.

Włodzimierz Cimoszewicz podczas debaty: To jest fałsz

Drugi z byłych premierów, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz (S&D) zarzucał politykom PiS, że wielokrotnie atakowali Unię Europejską. - Dzisiaj zagrożeni utratą europejskich pieniędzy, bez których przegrają kolejne wybory, chcą dialogu i kompromisu - przekonywał.

- To jest fałsz. Żadnego kompromisu nie będzie - oświadczył i jako przykład podał zapowiedzianą przez Kaczyńskiego reformę wymiaru sprawiedliwości, którą nazwał "totalną destrukcję sądownictwa".

- Europa potrzebuje Polski respektującej wspólne zasady i wartości. Polska i Polacy potrzebują Europy, w której dla świętego spokoju nie zwycięża oportunizm - mówił Cimoszewicz.