Debata nt. inwigilacji w PE. Brudziński: Usiłuje się uderzać w nasze służby?

Oprac.: Artur Pokorski Priorytety UE w dobie pandemii

"Inwigilacja polityków, prokuratorów, prawników i dziennikarzy oraz innych osób i podmiotów w państwach członkowskich UE z wykorzystaniem oprogramowania do cyberinwigilacji" - pod takim tytułem odbyła się debata ​w Parlamencie Europejski w Strasburgu. - To nie jest tylko kwestia Polski i Węgier, to jest kwestia europejska i globalna - powiedział europoseł Jeroen Lenars z Europejskiej Partii Ludowej. - Czy poprzez tego typu debaty usiłuje się uderzać w nasze służby na forum europejskim? - pytał europoseł Joachim Brudziński (PiS).

Zdjęcie Parlament Europejski w Strasburgu / Bartosz Krupa / East News / East News