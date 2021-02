- Przywódcy unijni na kolejnych szczytach będą pracować nad tzw. paszportami szczepień - zapowiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po zakończeniu pierwszego dnia unijnego szczytu. Z kolei Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, przekazała, ilu obywateli UE zostało już zaszczepionych przeciw COVID-19.

Reklama

Zdjęcie Charles Michel /KENZO TRIBOUILLARD /AFP

Naszym priorytetem jest przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek przeciw Covid-19 oraz szczepień w Unii Europejskiej - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Reklama

Jak podkreślił, firmy farmaceutyczne muszą dostarczać szczepionki zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w umowach i w tej kwestii potrzeba więcej przejrzystości.

Zaznaczył, że nieistotne podróże mogą nadal podlegać w UE ograniczeniom, ale restrykcje powinny być proporcjonalne.

Powiedział też, że przywódcy unijni na kolejnych szczytach UE będą pracować nad tzw. paszportami szczepień.

Ilu zaszczepionych?

Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 29 mln osób w UE, czyli około 8 proc. dorosłej populacji.

- Do dnia dzisiejszego szczepionka została zaaplikowana ponad 29 mln osób. Jest to 6,4 proc. populacji UE. Jeśli wyłączymy z tego młodzież i dzieci, to będzie to około 8 proc. dorosłej populacji" - powiedziała szefowa KE na konferencji prasowej po zakończeniu pierwszego dnia unijnego wideoszczytu - powiedziała.

- Większość szczepionek z terytorium UE - 95 proc. - eksportuje Pfizer, firma, która wywiązuje się z zobowiązań kontraktowych wobec Unii. Reszta eksportu przypada głównie na Modernę, która też wywiązuje się z zobowiązań - stwierdziła, odpowiadając na sugestię, że Wspólnota powinna wprowadzić zakaz eksportu dla firm, które nie dotrzymują zobowiązań.