"Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła proces dopuszczania do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. Polska zakontraktowała 8,4 mln dawek tego preparatu" - wynika z wpisu na Twitterze ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

"EMA rozpoczęła proces dopuszczania do obrotu kolejnej szczepionki - Novavax. Ponieważ producent deklaruje początek dostaw na drugi kwartał, zakontraktowaliśmy 8,4 mln dawek dla Polski" - napisał minister.

Novavax to amerykańska firma biotechnologiczna, opracowująca szczepionki nowej generacji przeciwko poważnym chorobom zakaźnym. Pod koniec stycznia informowała, że opracowany przez nią preparat w badaniach w RPA wykazał 50 proc. skuteczności, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wyniósł 89,3 proc.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuszcza do obrotu produkty lecznicze w Unii Europejskiej. Dodatkowo je kontroluje. Firmy farmaceutyczne składają do agencji wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego. EMA wydaje rekomendacje, a na jej podstawie Komisja Europejska wydaje ostatecznie pozwolenie.

Dotychczas trzy dopuszczone preparaty

Dotychczas taka procedura, czyli dopuszczenie do obrotu na rynku unijnym, była przeprowadzona w stosunku do trzech szczepionek przeciw COVID-19 - dwóch preparatów wyprodukowanych w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna (Moderna COVID-19 Vaccine) oraz jednego preparatu wektorowego, zawierającego adenowirusa, opracowanego przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego (COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Szczepionka tej ostatniej firmy została dopuszczona na rynek 29 stycznia. Wcześniej, 6 stycznia, zezwolono na szczepienie preparatem Moderna, a 21 grudnia - preparatem konceru Pfizer/BioNTech.

