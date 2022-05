18. rocznica przystąpienia do UE. Morawiecki: To było marzenie Polaków

W niedzielę przypada 18. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w mediach społecznościowych, że solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. "Musimy obronić to marzenie" - dodał szef rządu. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, z którego wynika, że zdecydowana większość obywateli Polski odczuwa korzyści płynące z dołączenia do wspólnoty.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP