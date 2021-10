Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów)





Kaczyńskiemu ze Strasburga wysyłamy przesłanie, ze Strasburga with love: Figę z makiem dostaniecie, jeśli będziecie prześladować kobiety, jeśli nie będziecie szanować niezależności sądów, jeśli będziecie podnosić rękę na mniejszości. Dzisiaj wspomniany Lech Kaczyński, prezydent, w grobie się przewraca, jak słyszy, co zrobiliście z UE. Nie macie mandatu do robienia tego, co robicie Polkom i Polakom.







Po tych słowach politykowi wyłączono mikrofon, bo skończył się jego czas na wystąpienie.

Robert Biedroń (