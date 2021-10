Głos zabiera Guy Verhofstadt z grupy Renew Europe. Belg przypomina, ze to rząd PiS akceptował traktaty, gdy Polska wchodziła do UE. - Mroczna gra, w którą pan gra, jest tak naprawdę jasną grą - mówi, zwracając się do Morawieckiego. Nawiązuje w ten sposób do idei polexitu. - Pana zachowanie przypomina mi coś bardzo dramatycznego w historii, gdy Polska zniknęła z mapy Europy - mówi.