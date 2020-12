- Zjednoczona Prawica trwa w wecie wobec budżetu UE, dopóki w grze będzie niezgodny z prawem unijnym i forsowany przez Niemcy draft rozporządzenia o praworządności - mówili na wspólnej konferencji prasowej posłowie Janusz Kowalski (PiS-Solidarna Polska) i Jarosław Krajewski (PiS). Politycy zapowiedzieli, że wkrótce zostanie przedstawiony raport na temat łamania prawa europejskiego przez Holandię, m.in. w związku z możliwymi oszustwami podatkowymi.

Zdjęcie Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski i poseł PiS Jarosław Krajewski podczas konferencji prasowej w Sejmie / Tomasz Gzell /PAP

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski podkreślił, że "Zjednoczona Prawica na chwilę obecną absolutnie trwa w wecie". Jak dodał, zmienić to może wyłącznie "wycofanie przez Niemcy draftu rozporządzenia w sprawie praworządności, które jest sprzeczne z traktatem UE".

- Pomysły niektórych posłów opozycji, aby przyjąć niezgodne z prawem rozporządzenie, a następnie zaskarżyć je do TSUE, są absurdalne - dodał Kowalski.

- To dzisiaj Niemcy blokują UE, to dzisiaj Niemcy i prezydencja niemiecka chcą przyjąć przepisy niezgodne z prawem UE. Dopóki to rozporządzenie będzie w grze, polskie weto potwierdzone przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który dał jasny impuls do obrony polskiej suwerenności, będzie bezwzględnie utrzymane, wbrew fake newsom, które dzisiaj pojawiają się ze strony Brukseli - oświadczył.

- Polska ma jasne stanowisko i nie ugniemy się pod presją tych nieprawdziwych informacji - przekonywał.

"To problem Komisji Europejskiej"

Jarosław Krajewski dodał, że w opinii PiS "wprowadzanie jakichkolwiek pozatraktatowych, uznaniowych mechanizmów tzw. praworządności jest działaniem niepraworządnym".

- To jest problem Komisji Europejskiej, to jest problem instytucji europejskich, które zapominają, że Unia Europejska jest porozumieniem wszystkich 27 państw tworzących wspólnotę europejską - przekonywał Krajewski.

- My, jako politycy PiS, zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym obowiązkiem jest troska o polską rację stanu, o nasz interes narodowy - mówił poseł PiS. - Dajmy działać rządowi Mateusza Morawieckiego i rządowi Zjednoczonej Prawicy - apelował.

Raport na temat Holandii

Kowalski poinformował, że niebawem zostanie przedstawiony raport dotyczący naruszania prawa europejskiego przez Holandię. Ma to związek ze sprawami podatkowymi, a powoduje "gigantyczne miliardowe straty".

Krajewski dodał, aby UE zamiast "wprowadzać pozatraktatowe rozwiązanie, dotyczące tzw. praworządności, skoncentrowała się na działaniach, związanych z uszczelnieniem systemu podatkowego".

- Dlaczego dzisiaj nie ma koncepcji, które wyszłyby naprzeciwko postulatom likwidacji rajów podatkowych, co byłoby w interesie każdego z państw członkowskich UE? - pytał poseł PiS.

Powołując się na raport m.in. BGK przekonywał, że straty szacowane z tytułu rajów podatkowych to ok. 170 mld euro rocznie. Dodał, że instytucje europejskie powinny wziąć przykład "z tych działań, które zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, które dotyczyły uszczelnienia systemu podatkowego, w tym uszczelnienia podatku VAT".

- To jest dzisiaj wyzwanie na miarę Unii Europejskiej, troszczącej się o uczciwych przedsiębiorców i uczciwych pracowników i ograniczającej patologie" - przekonywał Krajewski.

- Instytucje europejskie powinny skoncentrować się raczej na walce z rajami podatkowymi wokół samej Unii Europejskiej, to będzie prawdziwe wprowadzenie zasady uczciwości - ocenił.

Szczyt za kilka dni

Na przyszły tydzień (10-11 grudnia) zaplanowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiedziały weto do projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 musi być przyjęty w pakiecie z Funduszem Odbudowy wartym 1,8 bln euro oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.

Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności został w listopadzie potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na posiedzeniu ambasadorów państw UE. Polska i Węgry zagłosowały przeciw, uważając m.in., że rozporządzenie zawiera rozwiązanie pozatraktatowe.

Rozporządzenie akceptowane jest kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.