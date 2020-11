- Polska i polski premier mają dbać o interes Polski. Stoimy w perspektywie kolejnych negocjacji unijnych i trzeba być twardym, konsekwentnym. Weto często było stosowane przez różne państwa - zaznaczył podczas środowej (25 listopada) konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości poinformował również, że są już gotowe projekty ustaw dotyczące reformy sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej / Jacek Dominski /REPORTER /Reporter

- Większość Polaków popiera weto w sprawie powiązania praworządności z budżetem UE - zaznaczył minister sprawiedliwości, odnosząc się do ostatnich sondaży.

Jak wskazał, w historii UE "wielokrotnie różne państwa stosowały weto lub groziły jego użyciem". - Niedawno groził użyciem weta premier Holandii w czasie lipcowego szczytu, kiedy też ja namawiałem premiera Mateusza Morawieckiego, by zdecydował się na zastosowanie tego instrumentu i nikt nie zarzucał premierowi Holandii, by tego nie robił, bo to oznacza rozpad UE czy utratę poważania dla Holandii - mówił.

- To są negocjacje. W negocjacjach nie można być za przeproszeniem "miękiszonem", trzeba być twardym, trzeba potrafić dbać o interesy własnego kraju, Polski - podkreślił Ziobro.

- Stoimy w perspektywie kolejnej fazy negocjacji unijnych i z tego punktu widzenia warto być konsekwentnym i warto robić to, co robili przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz wielu innych państw, kiedy uznawali, że propozycje przedstawiane przez Komisję Europejską uderzają w ich interesy - zaznaczał.

"Nie musimy prosić Berlina o zgodę"

- Polska nie jest gorsza od innych, nie musimy prosić Berlina o zgodę - oświadczył Ziobro. - To są wewnętrzne sprawy Polski - podkreślał wielokrotnie. - Prezydencja niemiecka proponuje zamach na traktaty Unii Europejskiej. Wbrew narracji niektórych mediów i ośrodków politycznych Solidarna Polska, ja jako minister sprawiedliwości i cały rząd Zjednoczonej Prawicy, nie atakujemy UE. My bronimy UE w jej aktualnym, traktatowym kształcie - wskazał. - Jeśli zgodzimy się na to rozporządzenie, władza będzie poza Polską w wielu obszarach, suwerenem będą eurokraci w Brukseli działający pod dyktando Berlina - mówił.

Głos podczas konferencji prasowej zabrał również wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - Unia Europejska może tyle, ile jest zapisane w traktatach - zaznaczył. - Musimy bronić suwerenności Polski - dodał.

Wyjście dla Polski i Węgier zasugerowała w środę (25 listopada) szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Państwa, które mają wątpliwości w sprawie mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE - wskazała (więcej na ten temat TUTAJ). O te rozwiązanie pytali ministra sprawiedliwości dziennikarze.



- TSUE nie jest kompetentny, by oceniać tzw. mechanizm praworządności - uciął Ziobro.

Reforma sądownictwa. Projekty ustaw gotowe

Jednocześnie minister sprawiedliwości poinformował podczas konferencji prasowej, że w "w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały już przygotowane projekty ustaw dotyczące szeroko rozumianego sądownictwa, dotyczące sądownictwa powszechnego, Sądu Najwyższego, ale też i innych pobocznych, ale ważnych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości związanych z tymi głównymi projektami".

Jak zaznaczył, w tej chwili projekty ustaw zostaną przedyskutowane w gronie kolacji. - Ustaliśmy, że naprzód te projekty dotyczące tak ważnej sfery, jaką jest dokończenie reformy sądownictwa, zostaną omówione wewnątrz koalicji, aby zostały zaakceptowane i później konsekwentnie, lojalnie przez całość obozu Zjednoczonej Prawicy były popierane - podkreślił Ziobro.

Zdjęcie Michał Wójcik, Zbigniew Ziobro i Sebastian Kaleta / Jacek Dominski /REPORTER / Reporter

Stanowisko Polski i Węgier

Państwa członkowskie UE nie osiągnęły 16 listopada jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu UE i decyzji w sprawie funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z tzw. praworządnością. Rozporządzenie przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich.

Obecne negocjacje prowadzi prezydencja niemiecka. Kanclerz Angela Merkel po czwartkowym (19 listopada) wideoszczycie UE powiedziała, że trzeba kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską. - Istnieje konsensus w sprawie budżetu UE, ale nie w sprawie mechanizmu praworządności - podkreśliła. Obiecała, że Niemcy, które obecnie sprawują prezydencję w UE, zbadają wszystkie możliwe opcje.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę porozumienia w sprawie powiązania kwestii praworządności z budżetem UE. Premier Węgier Viktor Orban w ubiegłą środę (18 listopada) poinformował, że Węgry zawetowały pakiet budżetowy UE zgodnie ze swoim stanowiskiem wyrażonym na lipcowym szczycie Unii Europejskiej.