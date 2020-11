- To fałszywie postawiony dylemat. Rojenia i majaki, które próbują nam wmówić, żebyśmy uwierzyli, że są męczennikami. Mimo że są u władzy wiele lat, to są wiecznie męczennikami, dręczeni przez Brukselę, elity - mówił w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 komentował wystąpienie premiera w Sejmie i zapowiedzi weta unijnego budżetu.

- To nie jest podział na prawicę-lewicę. To jest podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie i tych, którzy chcą, żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o naszym losie - mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

O to, czy oglądał to wystąpienie oraz o tę wypowiedź Bogdan Rymanowski pytał Szymona Hołownię. - Słuchałem dłuższej części, ale miałem wybór - albo słuchać bzdur premiera Morawieckiego, albo zasnąć, bo słyszałem je już wcześniej z ust Zbigniewa Ziobry - odpowiedział Hołownia.

Według niego podział, o którym mówił szef polskiego rządu, to "fałszywie postawiony dylemat". - Diagnoza postawiona przez premiera jest błędna. To rojenia i majaki, które próbują nam wmówić, żebyśmy uwierzyli, że są męczennikami - dodał.

- W jakim świetle się dzisiaj stawia naszych partnerów, mówiąc, że zgoda na mechanizm to zgoda na hegemonię, na oligarchów? W jakim świetle to stawia naszych partnerów, którzy się na to zgadzają? - pytał Hołownia.

"Uczciwi nie mają się czego bać"

- Widzę z jaką ochotą znowu Ziobro podniósł głowę. Zabrano mu temat aborcji, a przy okazji weta jego politycy opowiadają głupoty o targach dzieci. Prawda jest prosta. Ziobro po raz kolejny stawia ich w szachu i jeśli Morawiecki dostał ultimatum od Ziobry, to pokazuje, w jakiej kondycji jest dzisiaj nasza władza - mówił lider ruchu Polska 2050.

Pytany przez Rymanowskiego, co by zrobił gdyby został premierem i wobec jego rządu chciano zastosować mechanizm praworządności, Hołownia odpowiedział: "niech stosują". - Uczciwi nie mają się czego bać. Ja i mój rząd nie będziemy się mieli czego bać, a mechanizm praworządności będzie nas tylko wspierał. Jeśli ktoś uprawia gangsterkę ustrojową, to niech się boi - tłumaczył.

- Ziobro i Morawiecki opowiadają nam o przemocy, która będzie nas spotykała, ale gra jest bardzo prosta. Te mechanizmy pomocowe, które oni planują zawetować, to jest 250 mld zł. To jest wybór - 6,5 tys. zł z UE na obywatela Polski na odbudowę po pandemii, a po drugiej stronie Ziobro i jego koncepcja państwa prawa - mówił Hołownia.

Jak dodał, "jeśli mam wybrać, to wybiorę 6,5 tys. zł na obywatela".