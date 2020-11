Premier Morawiecki: Czy nasz los ma być w naszych rękach czy będzie w rękach innych?

- Mówimy głośne "tak" dla UE, mówimy jednak głośne "nie" mechanizmom, które pozwalają na nierówne traktowanie Polski i innych krajów - powiedział w środę (18 listopada) w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem, praworządność i jej łamanie stało się w UE "pałką" propagandową. - Odrzucamy takie podejście, praworządność jest stosowana w UE jako straszak - powiedział.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki w Sejmie / Jacek Dominski /REPORTER /East News

- Dzisiaj chciałbym przedstawić kilka zasadniczych informacji i przemyśleń dotyczących sprawy dla Polski najważniejszej: czy nasz los ma być w naszych rękach czy będzie w rękach innych? To jest podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie czy żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o naszym losie - zaczął premier swoje wystąpienie.



- 2020 jest bardzo trudnym rokiem i wyjście z tarczą będzie możliwe tylko jeśli będziemy prowadzili politykę wyłącznie w interesie Polski. Unia Europejska musi się opierać na fundamencie prawa i pewności prawa. To jest to, o co walczymy - powiedział premier.



Zwracając się do opozycji, powiedział: - Często mówicie, że dla nas UE to tylko skarbonka i pieniądze. Otóż nie. UE to wartości takie jak równość wszystkich państw wobec prawa, wartości przestrzegania traktów, a nie tworzenie rozporządzeń, które de facto obchodzą traktaty.

- Czym groziłoby przyjęcie takiego rozporządzenia, które mogłoby być dowolnie interpretowane przez iluś biurokratów z Brukseli? To groziłoby późniejszym rozpadem UE. Za kilka lat ten mechanizm może być skierowany przeciwko komuś innemu - stwierdził Morawiecki.

Jak mówił premier, "Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która każe tych słabszych i wciska ich do kąta to nie jest UE, do której my wchodziliśmy. To nie jest Unia Europejska, która ma przed sobą przyszłość".

Zmiana planów

- Pan premier przedstawi informację dotyczą sytuacji budżetowej w Unii Europejskiej i sytuacji budżetowej. Miało to być jutro, ale sama opozycja przecież też chciała tę informację wcześniej, więc nie ma żadnych przeszkód, aby pan premier taką wypowiedź udzielił - zapowiadał wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller podkreślił, że w czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej, w związku z tym premier Morawiecki chce się na to posiedzenie przygotować. - Natomiast również są głosowania - w związku z tym te wszystkie rzeczy trzeba połączyć - powiedział pytany o powody przełożenia informacji premiera.

Sprzeciw Polski i Węgier