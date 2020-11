Państwa Unii Europejskiej nie osiągnęły jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy. Polska i Węgry nie zgodziły się, by unijne środki były powiązane z przestrzeganiem praworządności. Sprawa jest szeroko komentowana.

Zdjęcie Flaga UE /EMMANUEL DUNAND /AFP

Podczas poniedziałkowego posiedzenia ambasadorów państw członkowskich UE nie osiągnięto jednomyślności ws. budżetu na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami weto do projektu rozporządzenia zgłosiły Polska i Węgry, które nie godzą się na powiązanie unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności.

Rzecznik rządu: Jesteśmy otwarci na konstruktywne rozwiązania

Reklama

"Polska liczy na rozsądne podejście naszych partnerów i wypracowanie zasad, które pozwolą osiągnąć porozumienie. Jesteśmy otwarci na konstruktywne rozwiązania - o ile będą zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej oraz obowiązującymi traktatami UE" - zaznaczył na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.



Opozycja krytykuje rząd

Słowa krytyki pod adresem polskiego rządu płyną ze strony opozycji.



Głos zabrał między innymi były premier i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. "Pytanie dnia. Kto kogo prędzej odspawa: PiS nas od Europy czy my PiS od władzy?" - napisał Tusk.



"Za samą zapowiedź weta ten rząd powinien być odwołany. Rząd który zapowiada że będzie działał na szkodę polskich obywateli, polskich przedsiębiorców, w tym skrajnie trudnym czasie, i szkodził całej naszej krajowej i europejskiej wspólnocie nie ma prawa bytu!" - oceniła europosłanka PO Róża Thun.



"Weto dla unijnego budżetu to weto dla 23 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy Europy. Jak bardzo musicie tego kraju nienawidzić? Jak bardzo musi Wam być obojętne, czy ludzie mają za co żyć?" - napisał Łukasz Kohut, europoseł Wiosny.



"Ziobro niechcący pochwalił nasz budżet (wina moja i Tuska) mówiąc, że przedłużenie roku 2020 lepsze niż urobek Morawieckiego na lata 2021-27 (strata ponad 100 mld zł). Dalej już same bzdury - tracimy Program Odbudowy, a przedłużenie nie takie proste. No i wkurzymy całą Europę!" - stwierdził Janusz Lewandowski, eurodeputowany PO.



"To że inne rządy, wiedząc o zapowiadanym wecie Polski i Węgier przegłosowały powiązanie praworządności z finansami świadczy o ich determinacji i słabej pozycji naszego kraju w UE" - ocenił europarlamentarzysta PO Jan Olbrycht.



"Zablokowanie prac, ale jeszcze nie zablokowanie budżetu"

Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności został potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na poniedziałkowym posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich. Polska i Węgry zagłosowały przeciw. Przez zastrzeżenia tych dwóch krajów UE nie była w stanie osiągnąć jednomyślności w sprawie budżetu na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy.

- To jest zablokowanie prac, ale jeszcze nie zablokowanie budżetu. Praworządność została przyjęta. W tej chwili bardzo szybko zostanie przegłosowana przez Parlament Europejski i wejdzie w życie- powiedział Jan Olbrycht z PO, który jest negocjatorem europarlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Jak zaznaczył mechanizm praworządności, który ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., będzie funkcjonował również wobec ewentualnego prowizorium budżetowego, jeśli by do niego doszło.

Jego zdaniem o atmosferze w Radzie świadczy to, że choć Polska i Węgry poinformowały, że będą przeciwko wieloletniemu budżetowi, to państwa członkowie zdecydowały się przegłosować rozporządzenie w sprawie praworządności. - To jest bardzo ważny fakt polityczny, to świadczy o dużej determinacji rządów w tej sprawie - wskazał polityk.