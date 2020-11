Negocjatorzy Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli we wtorek (10 listopada) porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy - poinformował na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji w UE Sebastian Fischer.

Zdjęcie Negocjatorzy Rady i PE osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy /123RF/PICSEL

Rzecznik przekazał, że porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy zakłada wzmocnienie programów UE z poszanowaniem konkluzji Rady Europejskiej.

Reklama

W imieniu Rady negocjacje prowadziła prezydencja niemiecka w UE, a w imieniu PE - zespół negocjacyjny europosłów.

Dlatego, jak zaznaczył Fischer, porozumienie będzie wymagało ostatecznego zatwierdzenia przez Radę i Parlament Europejski.

"Pilność sytuacji"

Porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy zostanie w następnym kroku przedłożone państwom członkowskim do zatwierdzenia wraz z innymi elementami pakietu, w tym z mechanizmem warunkowości budżetu Unii Europejskiej - podały służby prasowe Rady.

"Negocjacje z Parlamentem zajęły trochę czasu, ale w końcu się udało - osiągnęliśmy polityczne porozumienie co do ostatnich szczegółów kolejnego długoterminowego budżetu UE. To dobrze wyważone porozumienie, które dotyczy kwestii poruszonych przez Parlament, przy poszanowaniu konkluzji otrzymanych od Rady Europejskiej w lipcu" - powiedział cytowany w komunikacie Rady Michael Clauss, Stały Przedstawiciel Niemiec przy UE.

"Jesteśmy teraz w stanie podjąć kolejne kluczowe kroki w tym procesie - przedłożyć różne części pakietu państwom członkowskim i Parlamentowi do zatwierdzenia" - dodał.

Jak zauważył, Europa została poważnie dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa. "Pilnie potrzebujemy uruchomionego funduszu naprawczego, aby złagodzić tragiczne konsekwencje gospodarcze pandemii. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją pilność sytuacji i pomogą teraz utorować drogę do szybkiego wykonania budżetu UE i pakietu naprawczego - nikt nie potrzebuje nowych przeszkód i dalszych opóźnień" - zaznaczył.