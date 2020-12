Premier Mateusz Morawiecki w czwartek przed południem przybył do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego liderzy 27 państw podejmą próbę znalezienia kompromisu w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. W agendzie szczytu są też m.in. kwestie związane z polityką klimatyczną. - Chcemy uruchomić unijny budżet jak najszybciej - powiedział szef polskiego rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki przed wylotem z Warszawy do Brukseli / Radek Pietruszka /PAP

- Stoimy na progu podjęcia bardzo ważnych decyzji. Musimy rozstrzygnąć kwestie wieloletnich ram finansowych i specjalnego funduszu odbudowy. Mechanizmy uruchamiania muszą być jasne, a nie podlegać arbitralnym i politycznie motywowanym decyzjom. Musimy mieć jasność co do stosowanych kryteriów - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli.

- Przez ostatnich kilka tygodni toczyliśmy intensywne rozmowy, w ramach których postawiliśmy sprawę jednoznacznie - w konkluzjach Rady Europejskiej oczekujemy zapisów rozdzielających kwestie ochrony i kontroli budżetu od tzw. kwestii praworządności - mówił.



- Kwestia praworządności jest uregulowana w traktatach. Nie może prawo wtórne, jakim jest rozporządzenie, niejako nadpisywać traktaty. Co do tego byliśmy spójni i jednoznaczni. Dlatego w wypracowanych konkluzjach, których przyjęcia oczekujemy, zaplanowane jest bardzo dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób tej arbitralności uniknąć. W jaki sposób te mechanizmy niejednoznaczne odsunąć na bok - przekonywał Morawiecki.



Morawiecki: Uruchomić unijny budżet jak najszybciej

- Chcemy, żeby budżet był uruchomiony jak najszybciej, ale nie odejdziemy od tego, żeby bronić polskich interesów poprzez pewność do tego, że w konkluzjach będą wytyczne dla Komisji Europejskiej - zaznaczył premier.



- W ramach Unii Europejskiej jest zagwarantowana równość instytucji, ale to właśnie Rada Europejska wytycza wszystkie kierunki politycznego działania. Chcemy, żeby było jasne, że jeżeli te wytyczne nie będą przez KE wkomponowane w ich mechanizm stosowania prawa, to my nie będziemy w stanie uzgodnić procedury budżetowej i pójść dalej z naszym procesem. To ujmujemy w naszej deklaracji - powiedział Morawiecki.



Przypomnijmy, że Polska i Węgry sprzeciwiają się rozporządzeniu dotyczącemu mechanizmu warunkowości. Kolejny wieloletni budżetu UE oraz fundusz odbudowy to razem 1,8 bln euro, z czego 750 mld to wartość funduszu odbudowy.



Choć w oficjalnej agendzie szczytu nie uwzględniono negocjacji budżetowych, to jednak unijni liderzy spodziewają się dalszych rozmów po sprzeciwie Polski i Węgier.