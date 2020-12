- Jest szansa, by na najbliższym szczycie unijnym zakończyć temat budżetu - przekazał Piotr Müller. Żeby tak się stało, jedna z wypracowanych we wtorek propozycji musi zostać zaakceptowana. Szef polskiego MSZ utrzymuje, że kompromis jest "możliwy", a jeden z unijnych dyplomatów twierdzi, że "praktycznie jest już gotowy". Na czym miałoby polegać "polsko-węgierskie zwycięstwo", o którym mówił Interii węgierski premier Viktor Orban?

Zdjęcie Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki i węgierski premier Wiktor Orban /Isopix /East News

- Uzyskaliśmy z Polską zgodność na kilka tematów. Węgry i Polska myślą o przyszłości UE. Stanowiska się pokrywają, musimy bronić traktatów - przekazał w rozmowie z Piotrem Witwickim, redaktorem naczelnym Interii, premier Węgier Viktor Orban, który we wtorek po południu rozmawiał m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. - Mamy szansę na polsko-węgierskie zwycięstwo - zaznaczył.

- Czy ma pan negocjacyjnego asa w rękawie, czy w tym tygodniu sprawa może być zamknięta? - dopytywał Piotr Witwicki.

- Myślę, że mamy dobrą szansę, by zamknąć tę sprawę w tym tygodniu, podczas czwartkowego spotkania na szczycie. Dzieli nas od tego centymetr. Występujemy wspólnie jako jeden blok polsko-węgierski. Uważam, że jest to możliwe - mówił premier Węgier.

- Moim zdaniem idziemy w dobrą stronę; jesteśmy bliżej porozumienia ws. budżetu UE - podkreślił w środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie jest w interesie Unii Europejskiego zaczynać nowy konflikt i pogrążać się w nowym kryzysie, więc myślę, że ustąpi - dodał.

Na czym miałby polegać kompromis?

- Praktycznie jest już wstępny kompromis - powiedział RMF FM unijny dyplomata. Kompromisowe rozwiązanie miałoby polegać na tym, że Polska i Węgry wstępnie zgodziły się, że unijne rozporządzenie o mechanizmie praworządnościowym pozostanie bez zmian. Wyjaśnił, że "wielostopniowe wytyczne" mają zawierać swoistą "instrukcję obsługi" rozporządzenia praworządnościowego, "terminarz" wchodzenia w życie oraz tzw. "hamulec bezpieczeństwa".

Do wtorkowego spotkania szefa węgierskiego rządu z premierem Mateuszem Morawieckim, a także z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim odniósł się również Piotr Müller. - Jeśli jedna z wypracowanych we wtorek propozycji ws. budżetu zostałaby zaakceptowana, jest szansa na to, żeby na najbliższym szczycie unijnym zakończyć ten temat - przekazał rzecznik polskiego rządu.

- Chcemy, żeby cały pakiet budżetowy, który jest przyjmowany, był jasny, to znaczy żeby do tego pakietu budżetowego w sposób klarowny były dopisywane - jeżeli w ogóle dopisywane - innego rodzaju warunki - mówił w TVP Info Müller.

W czwartek i piątek podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Przypomnijmy - Polska i Węgry nie zgadzają się na mechanizm powiązania środków unijnych z kwestią praworządności i zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027.

Kolejne tura rozmów w tej sprawie ma się odbyć w najbliższy czwartek i piątek (10-11 grudnia) podczas szczytu Rady Europejskiej.



