Budżet UE a praworządność. Premier Portugalii zabrał głos

Premier Portugalii Antonio Costa zapewnił we wtorek (1 grudnia) w Brukseli, że jego kraj popiera uzgodnienia w sprawie pakietu budżetowego, jakie UE zawarła w lipcu, a także wypracowane w negocjacjach z PE rozwiązania dotyczące praworządności. Opowiedział się przy tym przeciwko otwieraniu porozumienia w tej sprawie.

Zdjęcie Premier Portugalii Antonio Costa / STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP /AFP

- Nie możemy otwierać porozumień, które zostały osiągnięte. W lipcu byliśmy tutaj przez pięć dni i cztery noce, aby osiągnąć to historyczne porozumienie. To jest zrobione, czas na otwieranie go minął - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Costa.

Jak przypomniał, po tym porozumieniu były negocjacje i kompromis Rady z Parlamentem Europejskim w sprawie mechanizmu warunkowości. - Musimy znaleźć sposób na rozwiązanie problemów, szanując jednocześnie porozumienia, które zostały wypracowane - stwierdził polityk.

Jak zaznaczył, wartości unijne są nie tylko warunkiem członkostwa w UE, ale czymś znacznie więcej. - To są warunki, aby być w UE i w niej pozostać - oświadczył Costa.

Medialne spekulacje

Wcześniej media spekulowały, że Portugalia może poprzeć weto Polski i Węgier. Informował o tym w niedzielę (29 listopada) np. dziennik "Publico", powołując się m.in. na rozmowę telefoniczną z byłym szefem MSZ Polski Witoldem Waszczykowskim.



"Portugalia grała po naszej stronie (...) w tej wojnie ideologicznej" - zacytowała gazeta wypowiedź polskiego polityka.

Lizboński tygodnik "Expresso" wskazywał z kolei, że poza Polską i Węgrami negatywnie nastawione do warunkowości wypłat z budżetu unijnego, jest jeszcze sześć innych państw UE, w tym właśnie Portugalia, ale także Słowenia, Czechy, Łotwa, Bułgaria oraz Chorwacja.



Sprzeciw Polski i Węgier

W listopadzie na posiedzeniu ambasadorów państw UE Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności - rozporządzenie przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich.

W ubiegły piątek (27 listopada) premier Morawiecki rozmawiał telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Niemcy w ramach prezydencji w Radzie UE prowadzą obecnie negocjacje budżetowe. Po rozmowie premier poinformował, że oświadczył kanclerz Niemiec, iż Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw UE i potwierdził gotowość do zawetowania nowego budżetu.

Szef polskiego rządu zapowiedział wcześniej, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę porozumienia w sprawie powiązania kwestii praworządności z budżetem UE. Premier Węgier skierował list do niemieckiej prezydencji i szefów unijnych instytucji, w którym zagroził zawetowaniem budżetu UE i funduszu odbudowy, jeśli wypłata środków będzie powiązana z kwestią praworządności.