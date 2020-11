- Biorąc pod uwagę ostatnie ataki terrorystyczne, Europa musi pilnie zreformować system otwartych granic w ramach strefy Schengen - powiedziała we wtorek kanclerz Niemiec Angela Merkel po wideokonferencji z europejskimi liderami nt. bezpieczeństwa i walki z islamskim ekstremizmem.

Zdjęcie Angela Merkel: Musimy zreformować strefę Schengen w obliczu zagrożenia terroryzmem /AFP

- To absolutnie niezbędne, by wiedzieć, kto przybywa i kto opuszcza strefę Schengen - powiedziała po rozmowie, w której wzięli również udział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Reklama

- W obliczu zagrożenia terroryzmem kraje Europy potrzebują skoordynowanej i szybkiej reakcji; trzeba także przemyśleć system otwartych granic w ramach strefy Schengen - oświadczył natomiast francuski prezydent Emmanuel Macron.

- Chcemy, by nasze granice pozostały otwarte, ale chcemy je lepiej chronić - dodał Macron po telekonferencji na temat bezpieczeństwa i walki z islamskim ekstremizmem.

Prezydent Francji potępił też "naciąganie prawa do azylu" przez niektóre państwa Europy, co prowadzi do nadużyć, z których korzystają handlarze ludźmi oraz "ludzie pochodzący z krajów, które nie są w stanie wojny".