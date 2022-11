Witold Jurasz: Przez lata mówiłem, że trzeba dogadać się z Łukaszenką

- Przez długie lata mówiłem, że trzeba próbować się z Łukaszenką dogadać. Nie po to, żeby go przeciągnąć na naszą, zachodnią stronę, bo nigdy nie było na to szans, ale po to, żeby przeciwdziałać jego całkowitemu wpadnięciu w łapy Rosji - powiedział Witold Jurasz, polski dyplomata i dziennikarz, autor książki "Demony Rosji", który był gościem videocastu Piotra Witwickiego.

