Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez biskupa bydgoskiego i gdańskiego w prokuraturze

Do gdańskiej Prokuratury Regionalnej wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczącego niezawiadomienia właściwego organu o przypadkach pedofilii wobec nieletnich przez biskupa bydgoskiego i gdańskiego - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w prokuraturze. Sprawa ma dotyczyć m.in. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

Reklama

Zdjęcie Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź /Piotr Hukało /East News

Jak powiedziała we wtorek rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Marzena Muklewicz, Prokuratura Krajowa przekazała do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku pisma zastępcy Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego niezawiadomienia właściwego organu o przestępstwie pedofilii.

Reklama

- Zawiadomienie dotyczy biskupów gdańskiego i bydgoskiego. Aktualnie prokuratorzy zapoznają się z pismami pod kątem procesowym. Po analizie dokumentów zostaną przekazane do odpowiednich jednostek podległych Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku - powiedziała prokurator Muklewicz.

Jak ustaliła PAP, zawiadomienie dotyczy m.in. byłego metropolity gdańskiego - arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

Ukarani przez Watykan

W poniedziałek poinformowano, że abp senior Sławoj Leszek Głódź i były ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich.

Duchowni otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami i zakaz uczestniczenia w celebracjach religijnych na ich terenie. Zostali także zobligowani do wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa. Więcej na ten temat TUTAJ.