Wykorzystywanie seksualne wśród zakonnic. Uruchomiono telefon zaufania

Jak podaje Fundacja Świętego Józefa, przy telefonie zaufania będą dyżurowały zakonnice, które są odpowiednio przygotowane do wysłuchania, wsparcia oraz informowania o możliwościach uzyskania dalszej pomocy ze strony profesjonalnych podmiotów według potrzeb dzwoniących.

Telefon działa w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, a finansowany jest przez Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Realizację projektu wspiera Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.



Dyżury odbywają się raz w tygodniu w środy w godzinach 19-21 pod numerem 798 009 615. Pierwszy - 1 grudnia 2021 r.



Siostry zakonne włączają się też pomoc tym, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego w Kościele - jako osoby towarzyszące zranionym. Dane kontaktowe zakonnic zaangażowanych w projekt i terminy ich dyżurów wypisane są - obok namiarów na duszpasterzy osób pokrzywdzonych - m.in. na stronie wspolnotazezranionymi.pl .



Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa, takie zaangażowanie zakonnic nazywa "wyrazem matczynej miłości Kościoła". - Jest to zarazem konkretna odpowiedź na potrzebę włączenia kobiet do tworzonego przez Kościół w Polsce systemu pomocy osobom skrzywdzonym. Głosy o tym, że brakuje możliwości bycia wysłuchanym przez kobiety, docierały do nas od osób skrzywdzonych cały czas - tłumaczy Marta Titaniec.



