Komisja pracuje od marca. Powołali ją dominikanie po tym, jak historie wykorzystywanych seksualnie i zastraszanych kobiet opisała w reportażach na łamach "Więzi" Paulina Guzik. Krzywdzeni przez M. mieli być także mężczyźni, o czym pisał z kolei Sebastian Duda. Z reportaży wynikało także, że zaniedbań w sprawie dopuszczali się kolejni prowincjałowie zakonu.



Prezentację raportu przesuwano. Pierwotnie miał on być przedstawiony w czerwcu, potem w sierpniu. Ostatecznie raport zostanie zaprezentowany w czwartek 15 września o godz. 13. W konferencji prasowej - poza szefem komisji dr. Tomaszem Terlikowskim i jej członkiem dr. hab. Michałem Królikowskim, prawnikiem - udział wezmą prowincjałowie: obecny o. Paweł Kozacki i jego poprzednik o. Krzysztof Popławski.



Na miejscu będą również pozostali członkowie komisji: dr Sebastian Duda (teolog i publicysta), Bogdan Stelmach (lekarz seksuolog), Wioletta Konopa-Stelmach (psycholog kliniczny), dr Sabina Zalewska (pedagog i psycholog rodziny), o. Jakub Kołacz SJ (w latach 2014-2020 prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego), ks. dr Michał Wieczorek (prawnik kanonista, wiceoficjał sądu biskupiego).



Wsparcie psychoterapeutów

W związku z planowaną publikacją raportu inicjatywa "Zranieni w Kościele" zdecydowała o uruchomieniu programu wsparcia kryzysowego. Od środy 15 września do 26 września codziennie między godziną 19 a 22 pod numerem 800 280 900 dyżurować będą psychoterapeuci.



"Publikacja raportu może obudzić w wielu trudne wspomnienia, może skłonić do powrotu do najtrudniejszych chwil w życiu, może skonfrontować z przeszłością. I w takiej sytuacji potrzeby jest ktoś, do kogo można się zgłosić, z kim można porozmawiać, kto wysłucha i pomoże" - skomentował Terlikowski, dziękując koordynatorom akcji.



Jak religijna sekta

Jak przyznali w wydanym 7 marca oświadczeniu bracia Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu, w latach 1996-2000 w ramach duszpasterstwa we Wrocławiu działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. Paweł M. miał się dopuszczać przemocy fizycznej i seksualnej wobec członków duszpasterstwa akademickiego. Prowincjałem dominikanów był wtedy zmarły niedawno ojciec Maciej Zięba.

W sprawie M. od 22 marca toczy się proces kanoniczny.



O Pawle M. mówił wywiadzie dla Interii ks. prof. Andrzej Kobyliński.

"Niestety, o działaniu tego dominikanina już w latach 90. było powszechnie wiadomo w kręgach kościelnych. Pies z kulawą nogą nie chciał się tym zainteresować. Nie reagowały władze kościelne w Poznaniu czy we Wrocławiu. Z moich wiarygodnych informacji wynika, że osoby pokrzywdzone były potraktowane z niezwykłą brutalnością przez ówczesnego prowincjała o. Macieja Ziębę. Sposób, w jaki wyrażał się on o zgwałconych kobietach, jest absolutnie przerażający. W tej sprawie przez ponad 20 lat mieliśmy zmowę milczenia na najwyższych poziomach władzy w zakonie dominikanów oraz w archidiecezji wrocławskiej" - powiedział w rozmowie z Justyną Kaczmarczyk. Całość TUTAJ .