Przestępstwa seksualne. Papież zmienił przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego

Za przestępstwa wykorzystywania seksualnego karane będą także osoby świeckie w Kościele - to efekt zmian przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, których dokonał papież Franciszek. Watykan przedstawił szczegóły zmian.

Zdjęcie Papież Franciszek / Andrew Medichini / POOL / AFP / AFP

Reklama

W nowym systemie wykorzystywanie seksualne zostało uznane za przestępstwo przeciwko godności ludzkiej. Zmiany dotyczą także innych przestępstw, w tym gospodarczych. Nowe przepisy karne - rezultat ponad 10 lat pracy zostały zawarte w konstytucji apostolskiej papieża Franciszka "Pascite Gregem Dei" (Paście owczarnię Bożą), a dotyczą one Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jej reforma wejdzie w życie 8 grudnia bieżącego roku - zdecydował papież.

Reklama

Jak wyjaśnił, reforma ta jest odpowiedzią na "konkretną i niezbywalną potrzebę miłości nie tylko wobec Kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej i ewentualnych ofiar, ale także wobec tego, kto popełnił przestępstwo" oraz miłosierdzia. Zaznaczył zarazem, że miłosierdzie wymaga poprawy.

Wśród nowości reformy jest to, że przestępstwa nadużyć wobec osób niepełnoletnich zostały uznane za wykroczenia przeciwko godności człowieka. Za takie uważa się przestępstwa popełnione zarówno przez duchownych, jak i świeckich pełniących role w Kościele, w tym także tego rodzaju zachowania wobec osób dorosłych, popełnione z użyciem siły lub przy nadużyciu władzy.

Przestępstwo "próby wyświęcania kobiet"

Dodatkowo do listy przestępstw dopisano naruszenie tajemnicy papieskiej, zaniedbanie obowiązku wykonania kary lub dekretu oraz zawiadomienia o przestępstwie, a także złe zarządzenie dobrami.

Do Kodeksu Prawa Kanonicznego dopisano przestępstwo "próby wyświęcenia kobiet" i nagrywania spowiedzi.

W Watykanie wyjaśniono, że zmiany wprowadzono kierując się trzema kryteriami: zapewnienia dokładnych wskazówek prawnych, koniecznością ochrony wspólnoty i troski o zadośćuczynienie za zgorszenie i wyrządzone szkody oraz umożliwienia stosowania środków do tego, by zapobiegać przestępstwom.

Zmiany pokłosiem bulwersujących skandali

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych arcybiskup Filippo Iannone powiedział podczas prezentacji reformy, że w ostatnich latach relacje "między sprawiedliwością i miłosierdziem podlegały czasem błędnej interpretacji, która podsycała klimat rozluźnienia w stosowaniu prawa karnego".

- Pojawienie się wewnątrz wspólnot niektórych nieprawidłowych sytuacji, ale przede wszystkim ostatnie skandale w wyniku bulwersujących i ciężkich epizodów pedofilii wzmocniło potrzebę wzmocnienia karnego prawa kanonicznego - dodał abp Iannone.

Jak zaznaczył, reforma ta była od dawna potrzebna i oczekiwana po to, by dostosować przepisy do potrzeb "ochrony dobra wspólnego i wiernych".

Wśród nowych przewidzianych kar wymienił grzywnę, konieczność wypłaty odszkodowania, pozbawienie całości lub części wynagrodzenia kościelnego.