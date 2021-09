Wideo youtube

Dominikaninowi Pawłowi M. zarzuca się wykorzystywanie seksualne i stosowanie przemocy wobec członków duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu. Sprawę szeroko opisała w reportażach na łamach "Więzi" Paulina Guzik.

W raporcie Komisja opisała krzywdy, jakich dopuścił się o. Paweł M. wobec osób dorosłych, wykorzystując pozycję przewodnika duchownego. "Nie ma wątpliwości, że u źródeł nieprawidłowości w 'sprawie Pawła M.' znalazła się bagatelizacja problemu [przez władze zakonu - red.], wrogie lub lekceważące potraktowanie osób ujawniającym pokrzywdzenie" - czytamy w dokumencie.

Jak w sekcie

Jak przyznali w wydanym 7 marca - jeszcze przed publikacją reportaży - oświadczeniu bracia Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu, w latach 1996-2000 w ramach duszpasterstwa we Wrocławiu działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. Paweł M. miał się dopuszczać przemocy fizycznej i seksualnej wobec członków duszpasterstwa akademickiego. Prowincjałem dominikanów był wtedy zmarły w grudniu 2020 r. ojciec Maciej Zięba.

W sprawie M. od 22 marca toczy się proces kanoniczny.

Komisja Terlikowskiego

Komisję powołali decyzją prowincjała o. Pawła Kozackiego sami dominikanie, sfinansowali jej działalność i dali wolną rękę w sposobie przygotowania raportu. Zakonnicy powierzyli utworzenie zespołu Tomaszowi Terlikowskiemu, publicyście i filozofowi, który od lat porusza temat wykorzystania seksualnego w Kościele. Terlikowski sam dobrał współpracowników.

W gremium znaleźli się: prof. Michał Królikowski - prawnik, ks. dr Michał Wieczorek - prawnik kanonista, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, dr Bogdan Stelmach - seksuolog, psychiatra, psychoterapeuta, Wioletta Konopa-Stelmach - psycholog i psychoterapeuta, dr Sabina Zalewska - pedagog i psycholog rodziny, dr Sebastian Duda - teolog, filozof, a także o. Jakub Kołacz SJ - były prowincjał prowincji krakowskiej Towarzystwa Jezusowego.

Prezentację raportu przesuwano. Pierwotnie miał on być przedstawiony w czerwcu, potem w sierpniu. Ostatecznie wynik prac zaprezentowano w połowie września. W konferencji prasowej - poza szefem komisji dr. Tomaszem Terlikowskim i jej członkiem dr. hab. Michałem Królikowskim, prawnikiem - udział biorą prowincjałowie: obecny o. Paweł Kozacki i jego poprzednik o. Krzysztof Popławski. Na miejscy są obecni także pozostali członkowie komisji, a konferencję prowadzi szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski.



- To nie jest raport przeciwko komuś. To raport dla. Po pierwsze, oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym - podkreślił na konferencji prasowej Terlikowski. Jak mówił, jest to także raport dla samych dominikanów i dla całego Kościoła.

Jak przekazał prof. Królikowski, Komisja przesłuchała łącznie 31 dominikanów, 41 osób będących świadkami, w tym kilkanaście osób pokrzywdzonych, a prowincjał udostępnił w całości dokumentację z archiwum.

O. Zięba wiedział i nie reagował

Z ustaleń Komisji wynika, że problemy dotyczące Pawła M. pojawiły się jeszcze zanim M. trafił do Wrocławia. O tym, że dominikanin, uznawany za "gwiazdę prowincji", tworzył wokół siebie grupę działającą na zasadzie sekty wiedział o. Maciej Zięba. Zignorował te doniesienia.



Jako duszpasterz akademicki M. zmuszał podopiecznych wielogodzinnych, całonocnych modlitw, separował ich od rodziny i przyjaciół, stosował przemoc fizyczną i seksualną, dopuszczał się solicytacji, czyli nakłaniania penitenta przez spowiednika w czasie spowiedzi do czynności seksualnych.



"Identyfikację nieprawidłowości w postępowaniu Pawła M. utrudniły jego niewątpliwe sukcesy duszpasterskie, jego charyzma gromadząca setki ludzi na sprawowanej liturgii, zaangażowanie, oddanie i lojalność osób w prowadzonym przez niego duszpasterstwie. Jednak od samego początku zastrzeżenia do działalności Pawła M. były formułowane (zarówno przez jego zakonnych współbraci, jak i wiernych świeckich) oraz kierowane do przełożonych. Zainteresowanie nimi uległo radykalnemu osłabieniu po objęciu urzędu prowincjała przez o. Macieja Ziębę OP w 1998 r." - napisano w raporcie.

"Ojciec Maciej Zięba OP pragnął na bazie wizerunku, jakim cieszyli się wówczas dominikanie, tworzyć strategię dalszego rozwoju zakonu w Polsce. Sukcesy duszpasterskie Pawła M. świetnie się wpisywały w zamierzania i plany ówczesnego prowincjała" - wskazano.



Kolejni prowincjałowie, o. Popławski i o. Kozacki - jak podkreślił na konferencji prasowej prof. Królikowski - co prawda starali się zabezpieczyć wiernych przez działaniami M., ale zastosowali zdecydowanie niewystarczające środki. - Od strony prawa kanonicznego nie istnieje możliwość rozliczenia o. Pawła Kozackiego i o. Krzysztofa Popławskiego za zdarzenie, które byłoby przestępstwem kanonicznym - powiedział Królikowski.



- Jeśli chodzi o odpowiedzialność o. Macieja Zięby, nasza ocena jest odmienna. Uważamy, że o. Maciej naruszył reguły postępowania kanonicznego w sprawie, w której doszło do zgłoszenia tak poważnego nadużycia w działalności Pawła M. Był zobowiązany wszcząć postępowanie kanoniczne, wszechstronnie je wyjaśnić i uruchomić proces. (...) Był również zobowiązany do zapewnienia pokrzywdzonym wsparcia duszpasterskiego i pomocy w tym, by skrzywienia teologiczne, które naznaczyły ich życie, zostały wyprostowane. Tego pokrzywdzeni się nie doczekali - zaznaczył prawnik.





