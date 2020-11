Raport oficjalnej komisji, powołanej do zbadania historycznych przypadków nadużyć w brytyjskim życiu publicznym, wini prymasa Anglii i Walii Vincenta Nicholsa za "brak współczucia" i niepodjęcie dostatecznych działań, które miałoby wyjaśnić oskarżenia i wesprzeć ofiary. Chodzi o przypadki wykorzystywania dzieci w latach 1970-2015. Raport mówi, że część hierarchów próbowała ignorować lub tuszować takie sprawy.

Zdjęcie Prymas Anglii i Walii Vincent Nichols /JACK TAYLOR /Getty Images

Brak empatii i zdecydowanego działania. Czasami dla kardynała ważniejsze było "ratowanie reputacji Kościoła" - to ustalenia raportu, który mówi też, że "moralna misja Kościoła Anglii i Walii została zdradzona".

Prymas Vincent Nichols oświadczył, że zaakceptował te ustalenia. W telewizji Sky News mówił, że przede wszystkim chce przeprosić.

- Jestem naprawdę przerażony, że stało się to w Kościele na przestrzeni 50 lat. Chcę obiecać, że zrobimy wszystko, co tylko możliwe, by dobrze na to zareagować. Już poczyniliśmy postępy, ale wiele trzeba jeszcze zrobić - podkreślił kardynał Nichols.

Największe na Wyspach katolickie czasopismo "Tablet", z siedzibą w zachodnim Londynie, publikuje we wtorek (10 listopada) list otwarty ofiar molestowania.

"Ze strony hierarchów nie powinno być teraz krokodylich łez" - apelują autorzy. Zamiast tego domagają się zdecydowanego działania. "Tak wiele istnień ludzkich zostało zrujnowanych, nie tylko w wyniku wykorzystywania, ale też w wyniku tuszowania faktów i braku działania, które uchroniłoby nas nas i innych osób znajdujących się pod opieką Kościoła" - napisano w liście.



Komisja, utworzona przez konserwatywny rząd Theresy May, bada również inne grupy społeczne. Opublikowała wcześniej raport dotyczący nieprawidłowości w Kościele anglikańskim czy w domach dziecka. Organ powstał po tym, jak ujawniono przestępstwa, jakich dopuszczał się wobec dzieci znany prezenter BBC Jimmy Saville.