Papież w przesłaniu: Pedofilia to głębokie zło, które trzeba wykorzenić

Papież Franciszek w przesłaniu na międzynarodowe sympozjum online na temat wykorzystywania dzieci podkreślił, że pedofilia jest "głębokim złem, które trzeba wykorzenić". Współorganizatorem wydarzenia jest Papieska Komisja. ds. Ochrony Nieletnich.

Reklama

Zdjęcie Papież Franciszek /REMO CASILLI /AFP

W obradach trwających zdalnie do soboty uczestniczą przedstawiciele amerykańskich uczelni oraz UNICEF-u i Światowej Organizacji Zdrowia.

Reklama

W przesłaniu, odczytanym przez jedną z ofiar wykorzystywania, Franciszek położył nacisk na konieczność "większej świadomości dramatu i zasięgu seksualnego wykorzystywania nieletnich" oraz krzewienia "bardziej skutecznej współpracy na każdym szczeblu społeczeństwa, by wykorzenić to głębokie zło". Papież wyraził też wdzięczność za stale podejmowane wysiłki na rzecz tego, by "przywrócić godność i nadzieję ofiarom wykorzystywania".

Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, kardynał Sean O'Malley, podziękował ofiarom pedofilii za to, że opowiadają o swoich doświadczeniach.

"To dzięki waszej odwadze ochrona dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz programy pomocy ofiarom stają się głównymi elementami we wszystkich aspektach naszego życia" - dodał metropolita Bostonu, cytowany przez portal Vatican News. Zaznaczył, że jest jeszcze wiele do zrobienia.

W czasie sympozjum laureat pokojowej Nagrody Nobla z 2018 roku, ginekolog Denis Mukwege z Demokratycznej Republiki Konga, opowiedział, że w jego szpitalu było wiele dzieci - ofiar gwałtu, stosowanego - zaznaczył - jako "broń na wojnie".