Ochrona dzieci i młodzieży. Przedstawiciele Watykanu na konferencji w Warszawie

Konferencja odbędzie się w dniach 19-22 września pod hasłem "Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych" w Warszawie. Jest organizowana przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i Konferencję Episkopatu Polski, a udział w niej wezmą przedstawiciele z 20 krajów. Jak przekazali organizatorzy, "międzynarodowe spotkanie ma umożliwić wymianę doświadczeń i zainicjowanie wspólnych działań oraz bliższą współpracą Kościołów w środkowo-wschodniej części Europy w zakresie zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu osób małoletnich".

Wśród zarejestrowanych jest blisko 80 uczestników - to członkowie Papieskiej Komisji, biskupi, wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, a także osoby świeckie działające w obszarze ochrony małoletnich w poszczególnych krajach. "Reprezentują oni Kościół rzymskokatolicki i greckokatolicki z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa" - czytamy w komunikacie.

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i członek komitetu organizacyjnego, jezuita o. dr Adam Żak powiedział, że podczas konferencji będzie m.in. mowa o specyficznych trudnościach w podejściu do zjawiska pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Wyraził jednocześnie nadzieję, że "międzynarodowe spotkanie zapoczątkuje wymianę dobrych praktyk oraz ściślejszą współpracę osób i instytucji z Europy Środkowo-Wschodniej, by razem skuteczniej budować kulturę ochrony osób najbardziej bezbronnych".

Planowanych jest kilka wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które będą skupiały się wokół takich zagadnień jak: "odpowiedzialność - rozliczalność - przejrzystość".

Wśród prelegentów będą: przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich (PCTM) kard. Seán O’Malley, ks. prof. Tomáš Halík z Czech, ks. Grzegorz Strzelczyk z Polski, prof. Myriam Wijlens, Teresa Morris Kettelkamp i sędzia Neville Owen - członkowie Papieskiej Komisji oraz współpracujący z PCTM prof. Paweł Wiliński.

Papież: Przyjąć prawdę o okrutnych zachowaniach

Przesłanie do uczestników konferencji skierował papież Franciszek.



"Jedynie przyjmując prawdę o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia pokrzywdzonych i ocalałych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce, w którym ci, którzy są w potrzebie, mogą być przyjęci i czuć się bezpiecznie. Nasze wyrazy skruchy powinny przemienić się w konkretną drogę reformy, zarówno po to, aby zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu, jak i po to, aby zagwarantować, by inni mogli uwierzyć w to że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i wiarygodnej zmiany" - napisał.



Papież zachęcił "do wsłuchania się w wołanie pokrzywdzonych" i "do zaangażowania się, tak między sobą, jak i ze społeczeństwem w szerszym znaczeniu, w te ważne dyskusje, ponieważ dotyczą one rzeczywiście przyszłości Kościoła w Europie środkowo-wschodniej".





Wstrząsający raport

Konferencja odbywa się niedługo po tym, jak niezależna komisja powołana przez dominikanów, której pracami kierował Tomasz Terlikowski, przedstawiła raport dotyczący działania Pawła M. i reakcji zakonu w jego sprawie. Z ustaleń komisji wynika, że zakonnik ten dopuszczał się wykorzystywania seksualnego, przemocy fizycznej, psychicznej i duchowej wobec m.in. członków duszpasterstwa akademickiego, jakiego prowadził. Opisujemy je TUTAJ .