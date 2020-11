- Nie jestem zaskoczony – w ten sposób wicepremier Jarosław Gowin skomentował na łamach "Super Expressu" oskarżenia kardynała Stanisława Dziwisza o tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele katolickim.

Tłumacząc brak zaskoczenia zarzutami pod adresem byłego sekretarza Jana Pawła II, Gowin przypomniał sprawę oskarżonego molestowanie kleryków z poznańskiego seminarium arcybiskupa Juliusza Paetza.

"Wraz z grupą poznańskich księży i świeckich doprowadziłem do odwołania abp. Juliusza Paetza. Z informacjami o tym, co działo się w Poznaniu, próbowaliśmy dotrzeć do Jana Pawła II. Długo jednak natrafialiśmy na mur w osobie jego sekretarza (kard. Dziwisza - przyp. red.). Przebić udało się to dopiero osobistej przyjaciółce papieża, dr. Wandzie Półtawskiej" - powiedział wicepremier w rozmowie z "Super Expressem".

Jak zaznaczył, "rolę kard. Dziwisza w tuszowaniu afer seksualnych w Kościele wymaga rzetelnego wyjaśnienia", a "tych, którzy dopuszczali się molestowania, ale i tych, którzy te przestępstwa tuszowali" należy pociągnąć do odpowiedzialności. "To jest warunkiem koniecznym dla odzyskania przez Kościół wiarygodności" - ocenił Gowin.

"Nie ma żadnej decyzji politycznej"

Jednocześnie wicepremier odrzucił sugestie, że Zjednoczona Prawica odpuszcza sprawę pedofilii wśród duchownych, by nie wejść w konflikt z Kościołem katolickim.

"Nie ma żadnej takiej decyzji politycznej. Prawo musi być równe dla wszystkich. Pedofilia jest rzeczą odrażającą niezależnie od tego, czy pedofil nosi krawat, czy koloratkę" - oświadczył.

Gowin uważa jednocześnie, że Jan Paweł II nie miał wiedzy na temat pedofilii wśród duchownych albo wiedza ta była minimalna.

"Doniesienia o skandalach w ogóle do papieża nie docierały, albo działo się to z dużym opóźnieniem i bardzo szczątkowo. To w żaden sposób nie kładzie się cieniem na pamięci o Janie Pawle II" - zaznaczył na łamach "Super Expressu".