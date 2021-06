Dane o wykorzystywaniu seksualnym w Kościele. Konferencję przełożono

Na konferencji mają zostać przestawione dane z diecezji, dotyczące zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce obejmuje okres od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2020 r.



W prezentacji udział wezmą: abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, ks. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka. Konferencję poprowadzi ks. Piotr Studnicki.

Poprzednia konferencja prasowa w tym temacie miała miejsce 14 marca 2019 r. Wówczas przedstawiono dane z lat 1990 - 2018 (do czerwca).



Jak poinformowano, od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, z czego 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat. Dane pochodzą z diecezji. Oznacza to, że o wykorzystywanie seksualne małoletnich oskarżono 382 duchownych. 28 z nich (ok. 10 proc.) uniewinniono. Niemal 90 proc. zgłoszeń okazało się prawdą.



Dane dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele 1 / 7 Od lewej: sekretarz generalny PEP bp Artur Miziński, zastępca przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa abp Wojciech Polak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Adam Żak, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC ks. Wojciech Sadłoń SAC podczas konferencji prasowej na zakończenie 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Źródło: PAP udostępnij