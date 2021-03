101 dyżurów, 315 godzin rozmów. Dwa lata inicjatywy "Zranieni w Kościele"

Od początku istnienia Inicjatywy "Zranieni w Kościele", od marca 2019 r. do końca lutego 2021 r. odbyło się łącznie 101 dyżurów. 13 psychoterapeutek i psychoterapeutów odebrało 289 telefonów. Konsultanci dyżurowali przy telefonach ponad 315 godzin.

Zdj. ilustracyjne

Inicjatywę "Zranieni w Kościele" tworzą świeccy katolicy, którzy prowadzą telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Działają na własną odpowiedzialność w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich i z delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciechem Polakiem.

W czasie środowej konferencji prasowej Inicjatywa "Zranieni w Kościele" podsumowała dwa lata swego działania.

Wskazano, że od początku istnienia Inicjatywy, czyli od marca 2019 r. do końca lutego 2021 r., odbyło się łącznie 101 dyżurów, podczas których 13 psychoterapeutek i psychoterapeutów odebrało 289 telefonów. Konsultanci dyżurowali przy telefonach ponad 315 godzin. Oprócz tego wielogodzinne dyżury pełniło 6 asystentek.

- Nie można stawiać znaku równości między liczbą telefonów a liczbą przypadków wykorzystania seksualnego. Mówimy, że jest to telefon dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Zdarza się, że dzwonią np. rodziny osób molestowanych, które pytają, w jaki sposób oni sami mogą pomóc takim osobom - zwrócił uwagę red. naczelny kwartalnika "Więź" i rzecznik prasowy Inicjatywy Zbigniew Nossowski.

Do prawników trafiło 13 spraw. - Dla bardzo wielu osób, które się zgłaszają, to jest ich pierwszy kontakt. Reszta osób nie jest gotowa, żeby zrobić krok dalej - powiedział szef Klubu Inteligencji Katolickiej Jakub Kersnowski.

"Oby nie zranieni powtórnie - w konfesjonale"

Dzięki pomocy finansowej otrzymanej od Fundacji Świętego Józefa utworzono grupę wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele. Spotkania grupy odbywają się nieprzerwanie od września 2020 r.

Za grant uzyskany w marcu 2020 r. z Fundacji Świętego Józefa wydrukowano i przekazano do wysyłki do parafii plakaty z opisem Inicjatywy i z listem prymasa Polski. Paczki trafiły do niemal 11 tys. parafii

Zespół koordynujący Inicjatywy opracował wskazówki dla spowiedników, zatytułowane "Oby nie zranieni powtórnie - w konfesjonale". Powstał on na podstawie rozmów z osobami wykorzystanymi. Wskazówki nie mają charakteru całościowego i obligatoryjnego dla spowiedników.

Prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej "Pracownia Dialogu" Barbara Smolińska zwróciła uwagę, że pierwszym miejscem, w którym osoby wykorzystane seksualnie dzielą się swoim doświadczeniem jest konfesjonał.

- Tam szukały wsparcia, zrozumienia i przyjęcia. Tymczasem - jak stwierdziła - "często wyniosły poczucie odrzucenie i niezrozumienia, słysząc: Zapomnij, przebacz i nie wracaj". Wyjaśniła, że "wybaczenie jest ważne, ale jest to proces, który dzieje się w kontekście duchowym i psychologicznym". Zwróciła jednocześnie uwagę, że trauma, jaką powoduje wykorzystanie seksualne, domaga się przepracowania tego w terapii i doświadczeniu duchowym.

- W przygotowaniu są obecnie także dwie inicjatywy - jedną stanowią konkretne wskazówki, które znajdą się na specjalnej stronie internetowej dla duszpasterzy oraz osób pracujących z ofiarami przemocy seksualnej w Kościele. Drugą wademekum przygotowywane przez Fundację Świętego Józefa - zapowiedział Nossowski.