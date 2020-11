Niedzielna msza święta online. Gdzie oglądać?

Podobnie jak podczas wiosennej fali zachorowań na COVID-19, biskupi udzielają dyspensy od uczestniczenia we mszy świętej. Wierni, którzy do tej pory uczęszczali do kościoła w niedziele i święta, powinni pozostać w domu, aby jak najbardziej ograniczyć transmisję wirusa. Jak zatem realizować duchowe praktyki?

Zdjęcie Puste kościoły na niedzielnych mszach / Arkadiusz Lawrywianiec /Agencja FORUM

Można to robić dzięki licznym transmisjom w mediach. Niektóre miejsca, w których można obejrzeć Eucharystię online:

Kaplica na Jasnej Górze

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie

Świątynia Opatrzności Bożej