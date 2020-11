​Koronawirus. Kwarantanna - jakie są zasady?

Kwarantanną objęte są osoby zdrowe, które miały kontakt z osobą zakażoną i w związku z tym są narażone na zarażenie, oraz osoby, które powracają do kraju po przekroczeniu polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (z Ukrainą, Białorusią i Rosją).

Zdjęcie Służby podczas kontroli osób przebywających na kwarantannie /Piotr Hukalo /East News

Informacje o objęciu kwarantanną można znaleźć, logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.



Kwarantanna zakłada, że nie wolno nam opuszczać miejsca zamieszkania. Dotyczy to nie tylko spacerów, spotkań towarzyskich czy wyprowadzania zwierząt domowych, ale także wyjścia do sklepu czy wizyty lekarskiej.

W przypadku objawów zakażenia Sars-CoV-2 należy umówić na teleporadę i zastosować się do poleceń lekarza POZ. Należy pamiętać także o kontakcie z innymi służbami - sanepidem i policją, które kontrolują przebywanie w miejscu zamieszkania podczas kwarantanny.

Jednym z koniecznych działań jest również instalacja aplikacji "Kwarantanna domowa". Za złamanie zasad kwarantanny przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł (decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna).

