​Koronawirus. Ile trwa kwarantanna?

Kwarantanna to konieczność pozostania w odosobnieniu z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19. Jest zatem czymś innym niż izolacja, czyli odosobnienie osoby posiadającej dodatni wynik testu kierunku SARS-CoV-2.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Stanislaw Bielski /Reporter

Okres ten co do zasady trwa 10 dni - w ten sposób rozwiązano problem ze zbyt długim czasem oczekiwania na wynik testu. W niektórych przypadkach okres ten może być dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.

Reklama

Nowe przepisy dotyczące kwarantanny weszły w życie 3 listopada 2020 r.

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Intencją tych zmian było to, aby osoba zamieszkująca z osobą izolowaną poddała się rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu, zanim organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, prowadząc dochodzenie epidemiczne, zadzwonią do tej osoby i wprowadzą jej dane do systemu.

Koronawirus w Polsce 39297 692 73925 1112 91975 1364 19150 381 44897 649 13644 187 68000 919 20090 369 46840 568 82006 1230 38950 341 17221 259 17541 217 36771 491 21332 199 33908 521