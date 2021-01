​Kiedy szczepienia dla grupy 1?

Po tym, jak do Polski trafiły szczepionki, w pierwszej kolejności zaszczepione zostały z tak zwanej grupy "zero", w tym przede wszystkim medycy. Teraz pora na szczepienia dla kolejnych grup. Kiedy zaszczepieni zostaną seniorzy?

Do pierwszej grupy, która będzie mogła przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, należeć będą seniorzy powyżej 60. roku życia przyjmowani w kolejności od najstarszych. Do tej grupy kwalifikują się również pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, a także dwie grupy zawodowe: służby mundurowe (w tym wojsko) oraz nauczyciele.

Od kiedy można się zapisać na szczepienie?

Od 15 stycznia osoby, które ukończyły 80. rok życia, będą mogły zarejestrować się na szczepienie. Od 22 stycznia będą mogli zrobić to seniorzy powyżej 70. roku życia. Szczepienia pierwszej grupy zarejestrowanych pacjentów rozpoczną się 25 stycznia. Wkrótce możemy spodziewać się dalszych informacji o otwarciu rejestracji dla kolejnych osób należących do grupy pierwszej.

