​Kalkulator szczepień na COVID-19. Co to jest?

Od czasu rozpoczęcia akcji szczepień w Polsce wiele osób zastanawia się, kiedy w przybliżeniu nadejdzie ich kolej. Kalkulator szczepień pozwala oszacować, kiedy zostaniemy zaszczepieni. Na jakiej podstawie działa?

Zdjęcie Szczepionka firm Pfizer & BioNTech /Stefano Guidi /Getty Images

Dzięki kalkulatorowi można łatwo i szybko sprawdzić, kiedy nadejdzie nasza kolej. Należy jednak pamiętać, że są to wyniki szacunkowe, opracowane na podstawie danych, które podajemy podczas wypełniania formularza oraz tygodniowego tempa szczepień. Rezultat należy traktować więc orientacyjnie, a nie jako oficjalny termin.

W oparciu o Narodowy Program Szczepień

Reklama

Kalkulator powstał w serwisie Omni Calculator w oparciu o Narodowy Program Szczepień, a jego autorkami są doktorantka medycyny Dominika Miszewska i lekarka Aleksandra Zając.

"Wszyscy ci, którzy nie mogą się doczekać powrotu do normalności, zadają sobie pytanie: Kiedy to ja będę mógł/mogła się zaszczepić? Stworzyliśmy ten kalkulator, aby móc na nie odpowiedzieć. Kalkulator kolejki szczepionkowej oszacuje ile osób czeka w kolejce po szczepionkę COVID w Polsce. Przewiduje on również, jak długo będziesz czekać na szczepionkę i kiedy prawdopodobnie będziesz mógł przyjąć pierwszą dawkę" - piszą autorki.

Ładowanie...

Ładowanie...