​Do kiedy nauka zdalna?

Dokładny termin, w którym dzieci będą mogły wrócić do szkół, nie jest jeszcze znany. Jak na razie, przedstawiciele rządu wskazują, że koniec nauki zdalnej mógłby potencjalnie nastąpić 29 listopada. Zaznaczają przy tym, że jest to termin tymczasowy i uzależniony od wielu różnych czynników, w tym zwłaszcza od dziennej liczby nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Anna Golaszewska /East News

Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku co najmniej wypłaszczenie tzw. krzywej zakażeń. Powrót do szkół odbywałby się też najprawdopodobniej w sposób stopniowy; nie podano jednak, jak miałby on dokładnie przebiegać i które dzieci miałyby powrócić do nauki w trybie stacjonarnym jako pierwsze.

Reklama

Tego, że dzieci i młodzież będą mogły powrócić do szkół jeszcze w listopadzie, nie wyklucza także Przemysław Czarnek, obecny minister edukacji i nauki. Zapowiada on jednocześnie, że w wyjątkowych okolicznościach nauka zdalna mogłaby potrwać nawet do stycznia lub dłużej. Takie stanowisko przedstawił w wywiadzie, którego udzielił "Dziennikowi Gazecie Prawnej" 9 listopada: "Obawiam się, że przy pesymistycznym wariancie nawet do stycznia lub dłużej. Nie mogę założyć tylko wariantu optymistycznego. Szkoły są i były w miarę bezpieczne, potwierdzonych ognisk było bardzo mało, ale funkcjonowanie stacjonarne placówek oznacza mobilność kilkunastu milionów ludzi, a na to nie możemy sobie pozwolić w tym momencie. Musimy ograniczyć ich przemieszczanie się. Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, bo takie czasowe ograniczenia nie są dobre zarówno dla ich edukacji jak i dla naszej gospodarki".

Przypomnijmy, że przedszkola i zerówki wciąż działają bez zmian, w trybie stacjonarnym.

Koronawirus w Polsce 42227 763 79281 1232 102326 1502 21110 420 51491 715 15400 196 75285 1014 22739 388 50799 605 88503 1376 42524 385 19128 285 20391 238 40182 525 24520 232 37882 615