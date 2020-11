​COVID-19. Co to jest osocze ozdrowieńców?

Aby wyjaśnić, czym jest tzw. "osocze ozdrowieńców", trzeba najpierw wytłumaczyć, czym jest samo "osocze" i kim jest osoba nosząca miano "ozdrowieńca".

Osocze to - mówiąc w największym skrócie - składnik krwi, który pozyskuje się z tzw. krwi pełnej w procesie jej mechanicznego rozdzielania na część komórkową i osoczową. Całą procedurę wykonuje się obecnie m.in. za pomocą specjalnych urządzeń, zwanych separatorami osoczowymi (co ciekawe, część komórkowa, niezawierająca osocza, jest zwracana do żyły dawcy). Osocze krwi składa się m.in. z wody, białek (w tym immunoglobulin zwanych też przeciwciałami) oraz różnego rodzaju substancji, takich jak np.: glukoza, witaminy czy sole mineralne.

"Ozdrowieńcem" jest tymczasem osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 przeszła w sposób bezobjawowy.

W tzw. osoczu ozdrowieńców stwierdza się obecność wyspecjalizowanych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 zdolnych wspomagać leczenie osób chorych na COVID-19, u których objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 mają charakter ciężki lub zagrażający życiu. Osoby otrzymujące osocze ozdrowieńców mają w takiej sytuacji szansę na szybszy powrót do zdrowia (uzyskują bowiem natychmiastową odporność na ww. patogen), zwłaszcza jeśli ich organizm nie wytworzył jeszcze własnych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 lub wytworzył je, ale w niedostatecznej ilości.

