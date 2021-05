"Jakie to smutne, gdy mówi się o chrześcijanach: ale oni się kłócą" - oznajmił papież Franciszek w przesłaniu na ekumeniczne czuwanie w Jerozolimie. "Co się z nami stało? Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i przeciwko naszym braciom. Jesteśmy podzieleni, rozbiliśmy na tysiąc kawałków to, co Bóg zrobił z wielką miłością, pasją i czułością" - dodał.

Papież Franciszek

Zwracając się do uczestników międzynarodowego wieczornego czuwania w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego Franciszek pytał: - Czy świat może dzisiaj powiedzieć o chrześcijanach: "patrzcie, jak oni się kochają" czy też może powiedzieć prawdę: "ale się nienawidzą" albo "ale się kłócą"?.

- Co się z nami stało? Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i przeciwko naszym braciom. Jesteśmy podzieleni, rozbiliśmy na tysiąc kawałków to, co Bóg zrobił z wielką miłością, pasją i czułością - oświadczył papież.

Następnie dodał: - Wszyscy musimy prosić o przebaczenie Ojca wszystkich i potrzebujemy też sami przebaczyć.

Wezwanie do jedności

Zdaniem Franciszka obecnie bardziej niż kiedykolwiek niezbędna jest jedność chrześcijan.

- Popatrzmy na świat; na zarazę, efekt nie tylko wirusa, ale także egoizmu i zachłanności, które sprawiają, że ubodzy są coraz ubożsi, a bogaci coraz bogatsi. Natura dochodzi do kresu swych możliwości z powodu grabieżczego działania człowieka - mówił papież.