Maturę z niemieckiego na poziomie rozszerzonym zdawało dziś 5 tys. tegorocznych abiturientów. Egzamin trwał 150 minut. Maturzyści, ciekawi jak wam poszło? Poniżej znajdziecie arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - niemiecki poziom rozszerzony oraz kolejne odpowiedzi proponowane przez naszego eksperta!

Zdjęcie Język niemiecki poziom rozszerzony; publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi; źródło zdjęcia: REPORTER/Tomasz Jastrzębowski /INTERIA.PL

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym jest przedmiotem dodatkowym. To oznacza, że zdają ją tylko chętni. Na maturze 2021 egzamin z niemieckiego pisało 5 tys. osób i jest to niespełna 2 proc. wszystkich maturzystów. Dlatego trzeba przyznać, że przedmiot ten nie należy do najpopularniejszych.

W czwartek z kolei odbyła się matura z niemieckiego, ale na poziomie podstawowym. Przedmiot ten zdawało

10,5 tys. osób. Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi publikowaliśmy tutaj .



Matura 2021: Niemiecki - poziom rozszerzony. Publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej już o 19:00 zmieścimy arkusz CKE z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Następnie nasz ekspert rozpocznie rozwiązywanie matury i już kilka minut później zamieścimy odpowiedzi.



MATURA 2021: Język niemiecki poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE (pobierz tutaj)



Niemiecki poziom rozszerzony. TRANSKRYPCJA (pobierz tutaj)





Zdjęcie MATURA 2021: Język niemiecki poziom rozszerzony

Zdjęcie Matura 2021: Język niemiecki poziom rozszerzony / INTERIA.PL





Maura 2021: Kiedy wyniki z niemieckiego?

Wyniki z matury 2021 z języka niemieckiego tegoroczni maturzyści poznają 5 lipca. W ubiegłym roku średni wynik z niemieckiego na poziomie rozszerzonym wynosił 56 proc. Jak przeanalizowali eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, najwyższy średni wynik zdający osiągnęli za zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu - 59 proc. Zbliżony wynik uzyskali za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Średnie wyniki wynosiły - 58 proc. i 57 proc.



Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych. tutaj średni rezultat ubiegłorocznych maturzystów wynosił - 50 proc. W obszarze rozumienia ze słuchu maturzyści poradzili sobie lepiej z zadaniami sprawdzającymi ogólne rozumienie tekstu niż z tymi, które wymagały znalezienia określonych informacji w tekście.

Zdjęcie Tak kształtowały się wyniki matury z niemieckiego - poziom rozszerzony w ubiegłym roku / CKE

Matura 202: W piątek zdawano także chemię

Maturzyści w piątek rano zmierzyli się z egzaminem z chemii. Chęć zdawania egzaminu maturalnego z chemii zadeklarowało 25,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 9,5 proc. z nich. Po południu opublikowaliśmy arkusz CKE z chemii wraz z propozycjami rozwiązań. Znajdziesz go tutaj: MATURA 2021 z biologii. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Razem z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdawali też abiturienci ze starszych roczników, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.





