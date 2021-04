- Testowanie maturzystów na obecność koronawirusa to bardzo problematyczna kwestia - powiedział dyrektor CKE Marcin Smolik. Jak przyznał, obecnie rozważana jest możliwość wykonywania tzw. szybkich testów. - Inne nie mają sensu - dodał. Wyjaśnił także, co się dzieje, kiedy maturzysta podczas zdawania egzaminu wykazuje objawy, mogące świadczyć o tym, że jest zakażony SARS-Cov-2.

Zdjęcie Dyrektor CKE Marcin Smolik odpowiadał na pytania o maturze 2021 / Jan Bielecki / East News

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Marcin Smolik pytany w RMF FM o to, czy maturzyści powinni być testowani na SARS-Cov-2 przyznał, że trwają rozmowy na temat takiego scenariusza. I dodał: to bardzo problematyczną kwestia.

"Takie szybkie testy są obarczone dużym marginesem błędu" - stwierdził. Jednak inne testy - w jego opinii - nie mają sensu. "Gdyby robić testy z tygodniowym wyprzedzeniem, trzeba by było te 300 tys. zdających trzymać do czasu matur w izolacji" - tłumaczył.

Zdaniem szefa CKE podczas egzaminów ósmoklasistów i maturalnych wystarczą zalecenia GIS-u: dystans, dezynfekcja, wietrzenie pomieszczeń. - Przestrzegajmy podstawowych zasad i będzie dobrze - stwierdził Marcin Smolik.

Co jeśli na maturę 2021 przyjdzie ktoś z gorączką?

- Wytyczne nie określają konieczności mierzenia temperatury uczniom, którzy przybędą na egzamin maturalny - powiedział Marcin Smoli. Choć jak przyznał, w ubiegłych latach byli dyrektorzy, którzy zdecydowali o tym, by takie pomiary przeprowadzać. Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi CKE, abiturient, który wykazuje jakiekolwiek objawy COVID-19 nie może przyjść na egzamin maturalny. Dla takich osób przewidziane są dodatkowe terminy egzaminów.

Dziennikarz dopytywał dyrektora CKE, czy można kogoś wykluczyć ze zdawania matury z tego powodu, że ma gorączkę, która może być objawem np. stresu? Marcin Smolik wyraźnie wskazał, że nie. Dodał, że sprawdzanie temperatury jest niemiarodajne. - Trzeba patrzeć na inne objawy i zdać się na wiarygodność samych maturzystów - powiedział.

- Jeśli podczas egzaminu członek komisji zauważy, że któryś ze zdających, albo z członków zespołu nadzorującego, wykazuje objawy COVID-19 wówczas musi to zgłosić do dyrektora szkoły - powiedział w rozmowie z RMF FM Smolik. - Decyzję o tym, co robić dalej, podejmuje właśnie dyrektor, który może zdecydować o przerwaniu egzaminu dla takiej osoby - powiedział.