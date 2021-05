​Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zawiadomił policję o ewentualnym przecieku tematów maturalnych z arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Zdjęcie Czy doszło do przecieku podczas matur? /Darek Delmanowicz /PAP

We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po jego zakończeniu Interia informowała, że mogło dojść do przecieku treści egzaminu.

Szef CKE Marcin Smolik zapowiedział we wtorek w rozmowie z Interią złożenie na policji zawiadomienia w tej sprawie. Jak mówił, do Komisji docierały sygnały o możliwych przeciekach. Dodał, że wstrzymałby się na razie z daleko idącymi wnioskami, ale teoretycznie mogło dojść do złamania prawa przez któregoś z dyrektorów, przez wcześniejsze rozerwanie pakietów i przekazanie tematów zdającym.

Komentując sprawę rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska wskazała, że "to doniesienia medialne, które wymagają szczegółowej weryfikacji ze strony odpowiednich służb". - W takiej sytuacji dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składa zawiadomienie na policję, aby wyjaśnić sprawę - dodała.



Poinformowała też, że w tym roku wprowadzono zmiany w procedurze wydawania i przyjmowania arkuszy.



- Obecnie dyrektorzy szkół muszą przyjmować arkusze w towarzystwie drugiego członka zespołu egzaminacyjnego. A wydając je przewodniczącym zespołów nadzorujących, mają obowiązek pokazać list przewozowy członkom zespołu i przedstawicielowi uczniów. W liście jest informacja, ile dokładnie pakietów zostało dostarczonych do danej szkoły. Osoby, które uczestniczą w przekazaniu arkuszy, muszą na piśmie potwierdzić tę liczbę pakietów - podała.



Matura w Podlaskiem "bez incydentów"

Według mediów do ewentualnego przecieku tematów maturalnych mogło dojść na Podlasiu.



W środę dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk poinformowała, że we wtorek egzamin maturalny z języka polskiego w Podlaskiem rozpoczął się bez incydentów i przebiegał spokojnie. Podkreśliła, że arkusze egzaminacyjne do szkół w regionie dotarły nienaruszone i kompletne.



OKE w Łomży zasięgiem obejmuje woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie.



Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. Mieli wybór między napisaniem rozprawki na jeden z dwóch podanych tematów a analizą tekstu poetyckiego.



Pierwszy z tematów rozprawki brzmiał: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury", a drugi: "Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury".



Maturzyści, którzy wybrali trzeci z tematów interpretowali wiersz Beaty Obertyńskiej "Strych".

