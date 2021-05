Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Od lat jest to najpopularniejszy język obcy nowożytny zdawany przez abiturientów. Jak relacjonują w sieci maturzyści tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych, matura 2021 z angielskiego nie sprawiła im większych trudności. "Dzięki CKE za tak banalną maturę z angielskiego. Jedyna, z której wyszłam z uśmiechem" - pisze na Twitterze jedna z maturzystek. Przypominamy, że tuż po 14:00 opublikujemy dzisiejszy arkusz CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami. Szczegóły poniżej!

Reklama

Zdjęcie Matura 2021 z języka angielskiego; maturzyści zdają egzaminy w reżimie sanitarnym /Karolina Misztal /Reporter

Maturzyści oceniają tegoroczny egzamin z angielskiego jako łatwy. "Matura z angielskiego będzie 100 proc.", "najszybciej napisana matura ever", "ta matura była na poziomie podstawówki" - piszą w sieci tegoroczni abiturienci. Z pierwszych relacji wynika, że jeśli coś sprawiło im więcej trudności, to było to rozumienie ze słuchu. Ta część polega na tym, że zdający otrzymuje arkusz z pytaniami w języku angielskim. Następnie członek komisji egzaminacyjnej włącza nagranie. Na jego podstawie należy wskazać prawidłowe odpowiedzi.



Reklama

Matura z angielskiego trwa 120 minut. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy.

Matura 2021. Interia codziennie publikuje arkusze CKE i rozwiązania

Dziś o godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z języka angielskiego - poziom podstawowy oraz transkrypcję nagrań z części rozumienie ze słuchu. Następnie w czasie rzeczywistym będziemy publikować kolejne rozwiązania zadań zaproponowane przez naszego eksperta. Arkusza CKE szukaj w zakładce "Matura - arkusze" (zobacz tutaj)



Matury 2021 rozpoczęły się 4 maja. Dotychczas poza angielskim zdający zmierzyli się także z matematyką oraz polskim na poziomie podstawowym. Arkusze i nieoficjalne rozwiązania znajdziesz tutaj:



Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i odpowiedzi (kliknij tutaj)

Matura 2021 z matematyki - poziom podstawowy. ARKUSZ CKE i rozwiązania

Harmonogram matury 2021. Sprawdź terminy egzaminów

Zdjęcie Matura 2021. Harmonogram egzaminów / CKE

Matura podczas pandemii, dodatkowe terminy

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, na maturę 2021 może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych podobnych do objawów COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jeśli sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Są jednak dwa wyjątki od tej reguły. Ozdrowieńcy i osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 czyli te, które przyjęły wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki mogą przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie.

Abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja.

Matura 2021. Kiedy wyniki? 5 lipca!

Wyniki matur 2021 ogłoszone zostaną 5 lipca. Aby zdobyć świadectwo potwierdzające zdanie matury, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego - nie ma tu progu zaliczeniowego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.