Matura 2021 z języka polskiego. Typy, terminy i najtrudniejsze zadanie

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się już we wtorek 4 maja. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 170 minut. Co w tym roku może pojawić się na maturze? Jakie zadania sprawiały uczniom w roku poprzednim najwięcej trudności? W jakich terminach odbędą się kolejne egzaminy. Wyjaśniamy!

Zdjęcie ilustracyjne

Matura 2021 tuż, tuż. Sesja maturalna rozpocznie się od języka polskiego. Tegoroczni abiturienci z pewnością zastanawiają się, jakie lektury pojawią na maturze? W mediach społecznościowych pojawią się juz różnego rodzaju typowania. Jedno jest pewne! Na maturze 2021 nie zabraknie jednej z lektur obowiązkowych, a oto ich lista: "Bogurodzica"; Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny i psalm; Adam Mickiewicz "Dziady", część III, Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"; Bolesław Prus "Lalka"; Stanisław Wyspiański "Wesele"; Bruno Schulz - wybrane opowiadanie; Witold Gombrowicz "Ferdydurke".

W poprzednich latach na maturze pojawiały się następujące utwory literackie: "Wesele", "Daremne" - matura 2020, "Dziady", cz. III, "Pan Tadeusz", "Samotność" - matura 2019; "Lalka", "Noce i dnie" - matura 2018; "Ziemia, planeta ludzi", "Słyszę czas" - matura 2017; "Dziady", cz. IV, "Dałem słowo" - matura 2016.

Warto również pamiętać, że rok 2021 jest rokiem Konstytucji 3 maja. Sejm ustanowił też kilku patronów tego roku: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Maturzyści zastanawiaj się, czy w związku z tym na maturze 2021 nie znajdzie się nawiązanie do tych postaci lub któreś z ich dzieł.

W serwisie Opracowania.pl znajdziesz test z powtórką najważniejszych lektur, które pojawiały się ma egzaminach maturalnych w poprzednich latach.



Matura z polskiego. Najtrudniejsze zadania

Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku analizuje, jakie zadania sprawiają uczniom najwięcej kłopotów na maturze. Okazuje się w roku ubiegłym jedno z zadań maturalnych było tak trudne, że rozwiązało je jedynie 15 proc. abiturientów. Wymagało, by zdający rozpoznał zastosowane środki językowe. Treść zadania była następująca: wśród podanych określeń wskaż te, które charakteryzują język tekstu Tadeusza Pszczółkowskiego "Przydatność sztuki przekonywania". Do wyboru zdający mieli: słownictwo wyrażające ocenę, liczne wykrzyknienia, częste wykorzystywanie przenośni, stosowanie wyliczeń, posługiwanie się przysłowiami. Należało wybrać odpowiedź trzecią i czwartą.

Przypominamy, że już w dniu matury 2021 z polskiego w naszym raporcie specjalnym Matura 2021 w zakładce arkusze opublikujemy arkusz CKE z polskiego na pozie podstawowym wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Znajdziesz je u nas już o godz 14:00.

Matura 2021. Terminy egzaminów

4 maja (wtorek) - język polski - poziom podstawowy (godz. 9); język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony (godz. 14).

5 maja (środa) - matematyka - poziom podstawowy (godz. 9); historia muzyki - poziom rozszerzony (godz. 14).

6 maja (czwartek) - język angielski - poziom podstawowy (godz. 9); historia sztuki - poziom rozszerzony (godz. 14).

7 maja (piątek) - język angielski - poziom rozszerzony (godz. 9); filozofia - poziom rozszerzony (godz. 14).

10 maja (poniedziałek) - język polski - poziom rozszerzony (godz. 9); język łemkowski, język kaszubski - poziom rozszerzony (godz. 14).

11 maja (wtorek) - matematyka - poziom rozszerzony (godz. 9); WOS - poziom rozszerzony (godz. 14)

12 maja (środa) - biologia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski - poziom rozszerzony (godz. 14).

13 maja (czwartek) - geografia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski - poziom podstawowy (godz. 14).

14 maja (piątek) - chemia - poziom rozszerzony (godz. 9); język niemiecki - poziom rozszerzony (godz. 14).

17 maja (poniedziałek) - historia - poziom rozszerzony (godz. 9); język rosyjski - poziom rozszerzony (godz. 14).

18 maja (wtorek) - fizyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język hiszpański - poziom rozszerzony (godz. 14).

19 maja (środa) - informatyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język włoski - poziom rozszerzony (godz. 14).

20 maja (czwartek) - języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) - poziom podstawowy (godz. 9); języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony (godz. 14) oraz egzaminy z poszczególnych przedmiotów w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych.