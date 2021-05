Maturzyści rozpoczęli sesję matur 2021. Od godz. 9:00 mierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Egzamin ten potrwa 170 min i składa się z dwóch części: testowej i wypracowania. Maturzyści, pamiętajcie, że tuż po godzinie 14:00 opublikujemy dla was arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z proponowanymi odpowiedziami. Bądźcie z nami!

Matura 2021: Dziś język polski - poziom podstawowy. Opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym opublikujemy już o godzinie 14:00. W tym samym czasie zaczną się też pojawiać kolejne odpowiedzi, które zaproponuje dla maturzystów nasz ekspert! Arkusze będziemy publikować dla was każdego dnia. Znajdziecie je w naszym raporcie specjalnym "Matura 2021. Arkusze" .

Matura 2021. Egzaminy obowiązkowe, zmiany

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z trzech przedmiotów obowiązkowych. Oznacza to, że każdy abiturient, aby zdać maturę, musi uzyskać z tego egzaminu minimum 30 proc. Pozostałe obowiązkowe egzaminy w tym roku to matematyka na poziomie podstawowym oraz język obcy nowożytny.



Matura z matematyki odbędzie się w środę 5 maja o godzinie 9:00. Najczęściej zdawanym językiem obcym nowożytnym jest język angielski. Matura z tego przedmiotu odbędzie się w najbliższy czwartek, także o godzinie 9:00.



W związku z pandemią koronawirusa - podobnie jak w ubiegłym roku - zrezygnowano z obowiązkowych matur ustnych. Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego, abiturientom, którzy nie będą ich zdawać, wpisywana będzie adnotacja: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano". Zdają je tylko osoby, które muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. CKE podała, że przeprowadzone będą 842 egzaminy ustne.



Na maturze 2021 uczniowie nie muszą obowiązkowo podchodzić do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Większość zdających i tak zdecydowała się na napisanie egzaminów z tzw. przedmiotów wyboru, bo uzyskane wyniki brane są pod uwagę w rekrutacji na studia. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Codziennie będziemy publikować arkusze CKE z tych przedmiotów wraz z proponowanymi odpowiedziami.



Matura 2021. Kiedy egzaminy dodatkowe?

7 maja (piątek) - język angielski - poziom rozszerzony (godz. 9); filozofia - poziom rozszerzony (godz. 14).

10 maja (poniedziałek) - język polski - poziom rozszerzony (godz. 9); język łemkowski, język kaszubski - poziom rozszerzony (godz. 14).

11 maja (wtorek) - matematyka - poziom rozszerzony (godz. 9); WOS - poziom rozszerzony (godz. 14)

12 maja (środa) - biologia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski - poziom rozszerzony (godz. 14).

13 maja (czwartek) - geografia - poziom rozszerzony (godz. 9); język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski - poziom podstawowy (godz. 14).

14 maja (piątek) - chemia - poziom rozszerzony (godz. 9); język niemiecki - poziom rozszerzony (godz. 14).

17 maja (poniedziałek) - historia - poziom rozszerzony (godz. 9); język rosyjski - poziom rozszerzony (godz. 14).

18 maja (wtorek) - fizyka - poziom rozszerzony (godz. 9); język hiszpański - poziom rozszerzony (godz. 14).

Matura 2021. Harmonogram egzaminów

opracowania.pl